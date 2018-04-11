"كهرباء الشارقة" تنجز المرحلة الأولى من تركيب العدادات الذكية في الشرقية

الشارقة 24:

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة المرحلة الأولى من مشروع تركيب العدادات الذكية بالمنطقة الشرقية، والتي شملت تركيب 2148 عداداً بمدينتي كلباء وخورفكان، حيث تم خلال المرحلة الأولى تركيب العدادات الذكية في جميع الدوائر الحكومية، وعدد 648 بالمشروعات التجارية والسياحية بخورفكان، كما تم تركيب 1450 عداد ذكي بمدينة كلباء.

وأضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2020 تهدف لاستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، حيث أن تطبيق منظومة العدادات الذكية يسهم بشكل كبير في ضمان الدقة في قراءات العدادات والتعرف على كميات الاستهلاك الفعلية من الكهرباء، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد على الدراسات المتخصصة والمتأنية عند تطبيق أي نظام جديد لضمان تحقيق الفائدة للهيئة والمشتركين.

وأكد الليم أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة نفذت دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية قبل البدء في تطبيق منظومة العدادات الذكية في مناطق إمارة الشارقة، حيث تم تركيب أكثر من 50 ألف عداد ذكي في مناطق إمارة الشارقة المختلفة بالمشروعات الصناعية والتجارية والسياحية الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من المناطق السكنية منها مويلح والشويهين والمنطقة الحرة بالحمرية، وتم إعداد البرامج والتطبيقات الخاصة بقراءة العدادات ومتابعتها.

وأوضح أن الهيئة حققت تقدماً كبيراً في مجال تطوير عملها وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والذكية بتوجيهات ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج والسعي لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي والمحافظة عليه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.

وأوضح المهندس ياسر عيسى أحمد الشيري مدير مكتب العدادات بالهيئة أن تركيب العدادات الذكية بمدينة خورفكان سيتم على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تركيب العدادات الذكية في جميع الدوائر الحكومية وعدد من المشروعات التجارية والسياحية، حيث سيتم تركيب عدادات ذكية في مركز السفير التجاري وفندق أوشانيك.

وأكد أن العدادات الذكية الجديدة التي وفرتها الهيئة تعتبر من أفضل الأنواع العالمية، وتم إجراء الفحوصات على العدادات في المصانع المنتجة، كما تم فحصها بالكامل في مختبر الهيئة الخاص بفحص العدادات والذي يشمل أجهزة متطورة، مشيراً إلى أن العدادات الجديدة تتراوح بين 200 أمبير حتى 2500 أمبير حسب الأحمال الكهربائية للمشروعات الكبيرة.