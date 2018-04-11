"ناشئة الشارقة" تنظم مبادرة "من رؤاهم ننطلق"

الشارقة 24:

بدأت أولى لقاءات مبادرة "من رؤاهم ننطلق"، في فندق شيراتون الشارقة، التي تنظمها "ناشئة الشارقة" التابعة لمؤسسة "ربع قرن" لصناعة القادة والمبتكرين بهدف تعزيز الشراكة في الرأي مع مشرفي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في ربوع الإمارة الباسمة، والعاملين فيها كافة، إضافةً إلى الناشئة المنتسبين إليها، وأولياء أمورهم، للاستماع إلى الآراء، والمقترحات، ومبادرات المؤسسة، ومناقشتها من أجل ترجمتها على أرض الواقع في صورة برامج ومشاريع هادفة، تصب مخرجاتها في خدمة مصلحة الناشئة وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

حضر اللقاء فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية ناشئة الشارقة، ورؤساء الأقسام في إدارتي رعاية الناشئة والاتصال المؤسسي، والمشرفون العموم، إضافة إلى مشرفي مراكز ناشئة الشارقة الثمانية، ومشرفي الأنشطة الثقافية والرياضية والمنشطين.

اشتمل جدول أعمال اللقاء على مجموعة من المحاور، حيث بدأ باستعراض استراتيجية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي أطلقت مؤخراً، والمؤسسات الأربع التابعة لها والمراحل العمرية التي تستهدفها كل مؤسسة، هذا إلى جانب نبذة حول المعلومات المحدثة عن ناشئة الشارقة والخدمات التي تقدمها لأبنائها في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 سنة، فضلاً عن المسارات المعتمدة للبرامج والفعاليات والأنشطة والتي ضمت خمسة مسارات تتمثل في الفنون، ريادة الأعمال، العلوم والتكنولوجيا، الآداب واللغات، والرياضة.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى آلية إعداد خطط البرامج والفعاليات، واستعراض الهوية المؤسسية الموحدة، إلى جانب مناقشة الإجراءات واللوائح والمعايير وأهميتها في تنظيم العمل وتطويره، إضافة إلى أهمية المحافظة على جمالية توحيد الشكل، واستخدامات شعار المؤسسة في المواد الدعائية والإعلانية والمطبوعات، فضلاً عن التطرق إلى آلية الانتساب والتسجيل في المراكز، واستعراض نظام همة وتحديث بيانات التواصل مع الناشئة وأولياء أمورهم، وكيفية الترقية بين الفئات الثلاث لبطاقة همة الكلاسيكية، الفضية، والذهبية.

وأتيحت الفرصة لكافة الحضور، لإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول سبل الارتقاء والتطوير الذي من شأنه تجويد البرامج والمشاريع المقدمة للناشئة، بما يُمكّنهم من تطوير مهاراتهم وقدراتهم، لامتلاك الأدوات التي تؤهلهم للقيام بأدوارهم القيادية في المستقبل، وكيفية التغلب على التحديات والاستفادة منها كمقومات للنجاح والتميز.

وقالت فاطمة مشربك مدير إدارة رعاية ناشئة الشارقة: "نسعى من خلال مبادرة من رؤاهم ننطلق إلى تحقيق أهداف ورؤية وقيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي تنبثق منها أهدافنا في ناشئة الشارقة، نحو تحقيق أفضل استثمار لطاقات النشء، فيما يعود بالنفع على إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويخدم المجتمع الدولي بما ينسجم مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون شريك مجتمعي في بناء أجيال واعية ومؤثرة قادرة على إحداث تغيير إيجابي يخدم الإنسانية بمختلف مجالاتها".

والجدير بالذكر أن مبادرة من رؤاهم ننطلق تُنفذ عبر مجموعة من المراحل، إذ تتمثل المرحلة الأولى في مجموعة من اللقاءات مع العاملين في ناشئة الشارقة ومراكزها، إضافة إلى لقاء الناشئة المنتسبين إليها، ولقاء آخر مع أولياء أمورهم، وذلك خلال شهر أبريل، فيما تتجسد المرحلة الثانية التي سوف تُنفذ خلال شهر مايو، في جلسات عصف ذهني تجمع موظفي إداراتي رعاية الناشئة والاتصال المؤسسي، وممثلين عن مراكز الناشئة الثمانية، للوصول إلى أفضل الآراء في المبادرات التي تم طرحها، وتحديد البرامج الهادفة التي من شأنها، الإسهام في تأسيس جيل واع من الشباب قادر على الابتكار والإبداع مساهماً في تشاركية المعرفة.