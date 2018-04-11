حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في مبنى أكاديمية الفنون الأدائية

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، مجريات سير الأعمال الإنشائية في مبنى أكاديمية الفنون الأدائية بالشارقة.

واطلع سموه من القائمين على المشروع من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الهندسية على ما تم تنفيذه من العمليات الإنشائية، وتعرف على المرافق الأساسية والمهمة للمبنى.

وتابع سموه شرحاً وافياً حول ما يتضمنه المبنى من استوديوهات حديثة ومسرح رئيسي ومسرح ذو مدرج روماني مغطى بمواصفات فنية عالية، وقاعات للتمارين الأدائية، جميعها ستجهز بأعلى وأحدث وأجود التقنيات الصوتية والضوئية والبصرية والسمعية، وستزود كذلك بأجهزة تحكم متطورة تواكب تطور الفنون الأدائية بأشكالها المختلفة.

كما يتضمن مبنى الأكاديمية عدداً من الاستراحات الطلابية والجلسات المخصصة للقاءات الودية خارج قاعات الدراسة والتمارين والمطاعم ومكتبة متخصصة.

وتعرف سموه على المواد الرئيسيّة التي ستستخدم في تجهيز كافة المرافق والتي روعي فيها احتياجات كل مرفق بحسب الغاية التي أقيم وأنشئ من أجلها.

رافق سموه خلال تفقده لمجريات سير الأعمال في مبنى أكاديمية الفنون الأدائية كل من سعادة علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث، والبروفيسور بيتر بارلو مدير أكاديمية الفنون الأدائية بالشارقة.