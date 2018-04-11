"البلدية" تعزز التعاون مع "الشارقة للواجهات المائية"

الشارقة 24:





وقعت بلدية مدينة الشارقة في مقرها بمنطقة المصلى، اتفاقية مع مدينة الشارقة للواجهات المائية بهدف التنسيق والتعاون فيما بينهما، لتجهيز أحد المواقع وإنجاز كل الأعمال المتعلقة به تمهيداً لزراعته، باعتبار البلدية لها مجهودات كبيرة وسباقة في مجال نشر المسطحات الخضراء والاهتمام بالرقعة الزراعية، لتنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى الزراعة جل اهتمامه لتبقى الشارقة واحة غناء تزخر بمختلف أنواع النباتات والأشجار، كما أن للبدلية الدور الكبير في إنشاء الحدائق التي باتت متنفساً للجميع.

حضر توقيع الاتفاقية كل من سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، وسعادة سلطان الشكره المدير التنفيذي لمدينة الشارقة للواجهات المائية، وعدد من الحضور من الطرفين.

بدوره، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين البلدية والجهات المختلفة، لتحقيق تطلعات الجمهور وتطبيق أفضل الممارسات في العمل، وهي استراتيجية راسخة لدى البلدية، وأن هذه الاتفاقية تعكس مدى اهتمام البلدية بالزراعة والبيئة والمحافظة عليها، من خلال تطبيق أحدث الطرق في الزراعة والري، وتعمل جاهدة على زيادة الرقعة الخضراء في الإمارة الباسمة لتبقى الوجهة المثالية للعيش وقضاء أجمل الأوقات، كما أن الخبرات المتراكمة على مر السنين، والبحث بشكل دائم عن أفضل الأساليب في المجال الزراعي جعل البلدية جهة ذات أهمية في تقديم التجارب الزراعية.

وأشار إلى أن البلدية تلتزم من خلال هذه الاتفاقية بعمل كل الإجراءات اللازمة لإنجاز الموقع، من حيث تبديل الرمل وتمديد شبكة ري في منطقة العمل بالمشروع، وعمل كل الإضافات والتعديلات وتنفيذ المهام التي نصت عليها الاتفاقية، التزاماً منها في سرعة الإنجاز وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الصدد.

من جانبه، أثنى سلطان الشكره على الجهود التي تبذلها البلدية لخدمة الإمارة، وعلى التعاون بين الجهتين، مشيراً إلى أن الاتفاقية وما تتضمنه من بنود بين الطرفين تعزز التعاون بينهما، كما سيبقى هذا التعاون المثمر مستمراً من خلال توقيع اتفاقيات أخرى.