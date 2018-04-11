نكهات محلية وعالمية في 25 مطعماً بـ "واجهة المجاز"

الشارقة 24:

تحفل إمارة الشارقة بالعديد من الوجهات السياحية والترفيهية التي توفر لأفراد العائلة أوقاتاً ممتعة، تتنوع فيها خيارات التسلية والترفيه، لتثري تجاربهم بالجديد في كل مرة يزورونها فيها.

وتعتبر واجهة المجاز المائية إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة، والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إذ تضم العديد من المرافق المخصصة للأنشطة والفعاليات، بالإضافة إلى احتضانها 25 مطعماً ومقهى تنتشر في جميع أرجائها، مرحبة بالزائرين ومقدمة لهم مجموعة غنية من نكهات الأطعمة والمشروبات المحلية والعالمية.

تتنوع النكهات العالمية التي تنتمي إليها مرافق الطعام والشراب والحلويات في واجهة المجاز، فهناك المطبخ العربي، ممثلاً بالإماراتي، والمغربي، واللبناني، بالإضافة إلى المطبخ الآسيوي ممثلاً بالهندي، ثم المطبخ الأوروبي، ويضم التركي، والإيطالي، وأخيراً منطقة أميركا الشمالية، وتضم كلاً من الأميركي، والكندي.

في رحاب الضيافة الإماراتية

يقدم المطبخ الإماراتي أطباقاً تقليدية عريقة تناقلتها الأجيال التي عاشت على أرض دولة الإمارات، وتوفر واجهة المجاز تجربة متكاملة لتذوق الطعام الإماراتي الأصيل من خلال مطعم، ومقهى وأكشاك للأطعمة الخفيفة، في حين لايزال مقهى ومرفق للأطعمة الخفيفة قيد التطوير حالياً.

تنطلق تجربتك الإماراتية في واجهة المجاز المائية من مطعم "الفنر"، الذي يقدم الطعام في أجواء ستينيات القرن الماضي، وعلى أضواء الفنر الخافتة، وبين جدران الطين المكسوّة بالحجارة المرجانية، وبنكهة المأكولات الإماراتية الأصيلة، يستعيد المطعم ذكريات مدينة دبي، حين كانت بلدة صغيرة هادئة ترقد على ضفاف شاطئ الخليج العربي.

أما "البريج"، فهو كشك متخصص في تقديم مأكولات ومشروبات ساخنة وباردة خفيفة متنوعة مثل شاي الكرك، كما يقدم أنواعاً من الحلويات الشعبية مثل اللقيمات مع دبس التمر، ومؤخراً، افتتح "فروت جانج" أعماله، ليشكل وجهة للعصائر الطبيعية المختارة الخالية تماماً من السكريات المضافة، بالإضافة إلى تقديمه تشكيلة سلطات الفواكه الطازجة.

وتستعد واجهة المجاز حالياً لتقديم تجربة طعام مبتكرة، يجسدها مقهى "الراوي"، الذي يشكل تجربة جديدة فريدة من نوعها في الدولة، والذي يحاكي في طابعه المقاهي الأدبية والثقافية الرائدة في العالم، إذ يخصص لرواده رفوفاً من الكتب للاستمتاع بالمطالعة أثناء وجودهم في المكان، واحتسائهم قهوتهم أو مشروباتهم المفضلة.

نكهات عربية وآسيوية

تحتضن واجهة المجاز المائية 3 مطاعم لبنانية ومطعماً مغربياً فاخراً، وآخر هندياً يجري العمل على إتمامه وافتتاحه قريباً، بالإضافة إلى كشك ماليزي يقدم الأطعمة والمشروبات الخفيفة.

ويتيح مطعم "زهر الليمون" لرواده تذوق الأطباق اللبنانية الأصيلة في أجواء منزلية مستوحاة من المناظر الطبيعية من بلاد الشام، الممزوجة بدفىء الضيافة العربية من الشرق الأوسط، أما مطعم "زاروب" فهو الخيار الأمثل للباحثين عن المأكولات التقليدية التي تشتهر بها مطابخ بلاد الشام، في وقت يمتازُ بأجوائه وتصاميمه الفريدة التي تتجانسُ فيها اللمسات العصرية وروعة الأصالة، أما مطعم "ليفانتين"، الذي سيفتتح أبوابه قريباً، فسيقدم تجربة فريدة من نوعها لتذوّق الأطباق اللبنانية المعدة على أيدي أمهر الطهاة الذين جاؤوا من بيروت، وذلك ضمن أجواء ساحرة وجلسات مستوحاة إلى حدّ كبير من المجالس العربية الممزوجة بالألوان البرّاقة والهادئة.

ويقدم مطعم "المنزه" المغربي لزوار واجهة المجاز المائية رحلة تنقلهم إلى أسواق التوابل في المغرب، للاستمتاع بتجربة الطعام المغربي الأصيل المعد من النكهات التقليدية والمقدم مع لمسات عصرية أنيقة.

وعلى صعيد مرافق الأطعمة الآسيوية، فينقل مطعم "أوشنا"، الذي سيستقبل رواده قريباً، الراغبين في تذوّق أشهى الأطباق والحلويات الهندية، في رحلة في أرجاء التوابل والبهارات الهندية، في تجربة مليئة بالحماس تثري الحواس الخمس.

الأصالة الإيطالية والطعم التركي

لا تكتمل رحلة الطعام من دون زيارة المطبخ الإيطالي، لذا فإن واجهة المجاز توفر قائمة متكاملة لعشاق الأطباق والمشروبات والحلويات التقليدية الآتية من قلب شوارع إيطاليا.

وبالحديث عن إيطاليا لابد أن نتذكر البيتزا والباستا بأنواعهما المختلفة، ويقدم مطعم "بيتزارو" قائمة متنوعة من الأطباق الرئيسية المعدة بالمكونات الطازجة التي تحمل خبرة الطهي الأصيل من مختلف أنحاء البلاد، في حين يستطيع زوار الواجهة زيارة مقهى "أمورينو جيلاتو" لتذوق أجود أنواع المثلجات والقهوة، التي تعكس عراقة وسحر الجيلاتي الإيطالي التقليدي.

وحتى تكتمل المتعة، سيتم افتتاح مقهى "إيلي" قريباً، أحد أبرز المقاهي الإيطالية المتخصصة في صناعة القهوة في العالم، والتي تباع منتجاتها في 131 دولة منتشرة حول العالم، في إضافة مميّزة وساحرة للمكان، حيث سيكون بمقدور زوّار واجهة المجاز اختيار ما يفضلونه من حبوب "أرابيكا"، مصدر القهوة الرئيس للمقهى، والقادم من أكبر البلدان المنتجة للقهوة في العالم، كالبرازيل، وكولومبيا، والهند وغيرها.

إلى الشرق من إيطاليا، تقع تركيا، أرض الحضارة وصاحبة المطبخ الكبير، الذي يدمج العديد من الثقافات، ويمكن في واجهة المجاز تجربة بعض من أفضل الأطباق التركية في مطعم "سوتيش"، الذي يحيي الوصفات التقليدية من إسطنبول على مستوى استثنائي من الخدمة في الأجواء العصرية والأنيقة، إما إذا كنت تتوق لتذوق المثلجات التركية الشهيرة، فلابد لك من المرور على "مراش تركا"، هذا المعلم التقليدي البارز على الواجهة، لتجربة المثلجات بأنواعها المختلفة ونكهاتها المثيرة، التي تعد مباشرة أمامك في عرضٍ ملفت من خلال القيام بعملية اللف والتدوير والرمي والتشكيل والنقش.

أهلاً بأميركا الشمالية

تزخر واجهة المجاز المائية بالعديد من المطاعم والمقاهي الأميركية والكندية، فهناك حالياً 5 مطاعم تستقبل روادها، وواحد قيد التجهيز وواحداً وقع مؤخراً اتفاقاً لافتتاح فرع له في الواجهة.

ويعمل حالياً في الواجهة مطعم "تي جي آي فرايديز" المطعم الأميركي المعروف حول العالم بتقديمه الأطباق الممتعة لجميع أفراد العائلة في أجواء أمريكية كلاسيكية دافئة، وأما مقهى "كاريبو"، فيقدم لعشاق القهوة مجموعة واسعة من خيارات القهوة الجيدة المحضرة من أجود أنواع حبوب البن الطازجة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب السندويشات الطازجة والحلوى، كل هذا في ديكورات داخلية جذابة، ويستطيع زائر الواجهة تذوق الطعم الأصلي للحلويات الأميركية من خلال أكثر من 52 نوعاً من فطائر الدونتس، بالإضافة إلى خبز البيغلز والسندويشات والمخبوزات التي يقدمها "دانكن دونتس"، كما يمكن المرور على "دنكن كافيه"، الذي افتتح مؤخراً لتجربة مجموعة متميزة من الدونتس والقهوة.

من جانب آخر، يقدم مقهى "تيم هورتنز" ومحل المثلجات الملحق به "كولد ستون"، تجربة ضيافة كندية متميزة، ففي الوقت الذي يتيح "تيم هورتنز" مجموعة متنوعة من القهوة والمأكولات اللذيذة والطازجة، بقيمة جيدة وخدمة استثنائية على مدار 24 ساعة في اليوم، يوفر "كولد ستون" تجربة للانسجام بمذاق المثلجات ضمن مجموعة واسعة من النكهات والإضافات والحشوات، التي يمكن مشاهدتها وهي تحضر مباشرة على ألواح الجرانيت المجمدة.

ويتم العمل حالياً على افتتاح محل "بيفرتيلز" للوجبات والمشروبات الخفيفة، والذي يقدم تشكيلة واسعة من المخبوزات والحلويات الكندية العصرية، التي نالت الإعجاب منذ العام 1978 منذ انطلاقه في مقاطعة أونتاريو بكندا.

ومؤخراً، وقع محل "جيلي بيلي" للحلويات، وهو أمريكي، اتفاقاً يمهد للبدء في إجراءات افتتاح فرع جديد له في الواجهة.

نكهات عالمية

وتخصص واجهة المجاز، مرافق متنوعة للطعام، اختارت تقديم نكهات عالمية غنية، حيث يوفّر مقهى "شكسبير اند كو" تجربة أنيقة تمتاز باشتمالها على ديكورات فاخرة، وقائمة طعام منتقاة بعناية، ما يجعل منه مكاناً مثالياً لتناول الطعام بشكل يومي، مع فرصة تذوق أطباق مميزة من الحلويات والكعك والشوكولاتة وغيرها.

ويتسنى لزوّار واجهة المجاز الاستمتاع خلال جولاتهم باختبار تجربة جديدة وغنية في تذوق المأكولات الشهية التي يقدمها كشك الأطعمة والمشروبات الخفيفة والصحية "ديلي فريش"، المتخصص في تقديم وجبات متنوعة تتضمن توليفة متقنة من حبات الذرة الحلوة والفاكهة والخضروات المغذية.

وفي وقت لا تزال الأعمال جارية لإطلاقه، تخصص الواجهة مقهى "هارت بوكس" الذي يقدم لزوّاره قائمة طعام متنوعة وغنية، تشتمل على العصائر الطازجة، والمأكولات الخفيفة، والكثير من خيارات المتنوعة التي تتناسب جميع أفراد العائلة.

ومهما كانت شهيتك لتناول الطعام أو الشراب اليوم، فتأكد أنه بمجرد زيارتك لواجهة المجاز المائية ستجد العديد من الخيارات التي تلبي ذائقتك وترضي رغبتك.

وتعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتضم الواجهة العديد من المرافق الترفيهية والخدمية المميزة، كالمطاعم والمقاهي الراقية التي تتميز بإطلالة خلاَبة على نافورة الشارقة المائية، إضافةً إلى حديقة الألعاب المائية المصغرة "سبلاش بارك"، وملعب غولف مصغَر، إلى جانب "مركز ألوان" للأطفال، ومناطق الألعاب المصممة خصيصاً للأطفال، ليقضوا أمتع الأوقات مع ذويهم وأصدقائهم.