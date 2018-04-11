"أشغال الشارقة" تنجز مبنىً إدارياً لـ "البيئة والمحميات الطبيعية"

الشارقة 24:

أعلن المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، انتهاء الدائرة من إنشاء مبنى إداري خاص بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بتكلفة 11 مليون درهم.

وقالت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة: "يمتد المبنى على مساحة 2500 متر مربع، وخصص له 95 موقفاً للسيارات ويحتوي على مركز لخدمة العملاء و3 غرف للاجتماعات وقاعة متعددة الأغراض، و25 مكتباً مخصصاً للإداريين والموظفين، بالإضافة إلى مخازن وغرف الكهرباء والخدمات ومصلى للرجال وآخر للنساء مع دورات مياه للجنسين وأخرى مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومباني الخدمات والخدمات الإضافية التي تناسب احتياجات الأفراد العاملين في الهيئة.

ويسهم المبنى في تسهيل الخدمات المقدمة إلى جانب تطوير البيئة العمرانية، ويشكل معلماً بارزاً فيها، وإضافة ملموسة للتطورات الحاصلة في إمارة الشارقة، ولقد تمت دراسة المحددات والعوامل كافة التي من شأنها أن تؤثر على تصميمات المبنى كالعلاقة التكاملية بين المبنى ومجاوراته والمحاور البصرية، وزوايا النظر، منوّهة إلى أن التصاميم جاءت منسجمة مع وظيفة المبنى، بحيث تحقق الأهداف المرجوة منه.

من جهتها، أكدت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات أنه تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الكمبيوتر بأجهزة توصيل وربط الشبكة والكوابل وكبائن لتخزين الأجهزة، وتجهيز غرفة الحاسوب الرئيسية بأنظمة التبريد وموزع كهرباء UPS ونظام مكافحة الحرائق وبوابة تحكم وأرضية مرتفعة بالغرفة لتمرير الكوابل.

إلى ذلك، ثمنت سعادة هناء سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الحفاظ على البيئة، وإيلائه اهتماماً كبيراً ومتزايداً بالمشاريع البيئية في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الشاملة.

وقالت: "إن الهيئة تسعى من خلال هذا المشاريع وعبر السبل المتاحة إلى الحفاظ على كل المكونات البيئية لإمارة الشارقة، وصون الإنجازات الكثيرة التي تحققت على هذا الصعيد، تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتنمية قطاع السياحة البيئية الذي يعد واحداً من أحدث وسائل الجذب السياحة، وأن المبنى سيسهم في توفير بيئة مناسبة للعاملين نحو مزيد من الابتكار والعطاء.