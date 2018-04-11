"خيرية الشارقة" تناقش مشاريع الجمعية في 2018

الشارقة 24:

عقد مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الإثنين، اجتماعه الدوري في مقر الجمعية الرئيسي في سمنان، برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور سلطان بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله مبارك الدخان، الأمين العام، وسلطان مطر بن دلموك، المدير التنفيذي بالإنابة، وطارق سعيد النومان، والدكتور سعيد المظلوم، وعلي محمد السلامي، ورفع الحضور في مستهل الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المتواصلة لمسيرة العمل الخيري في الإمارة، وإسهاماته الإنسانية المستمرة على مدار العام، وصادق الحضور على ما تم إقراره في الاجتماع السابق وتوصياته بشأن ما أنجزته الجمعية من مشاريع خيرية ومساعدات داخلية خلال العام الماضي، والتي بلغت في مجملها نحو 266 مليون درهماً، ما يعني أن الدراسة المالية والإدارية التي قامت بها إدارة الجمعية، أسفرت عن التأكد من تنفيذ مشاريع خيرية خلال العقد الماضي بقيمة ملياري درهم، وهو ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مارس الماضي، الأمر الذي يعكس مدى التزام الجمعية وإداراتها بتنفيذ الرسالة السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، والرؤية الثاقبة لتوجهات حكومة الدولة، بتقديم المساعدات للمحتاجين كافة، في جميع الأقطار، وتسهيل خدمة المحسنين من خلال القيام بالإنابة عنهم في توزيع صدقاتهم وتبرعاتهم على المستحقين، بشكل مادي أو في صورة مشاريع خيرية حيوية.

واستعرض المجلس تجهيزات مشروع العرس الجماعي الخامس في تاريخ الجمعية والمزمع إطلاقه بتاريخ 17 أبريل الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأكد الحضور على الانتهاء من الترتيبات، وتم توجيه الدعوات لجميع الشخصيات المعنية والمؤسسات والدوائر والهيئات الراعية لمشاريع الجمعية، ومشروع العرس الجماعي على وجه الخصوص، ومن المقرر أن يتم الحفل بتزويج 61 عريساً من الشباب من مواطني الدولة والمقيمين من غير المقتدرين على الإيفاء بنفقات الزواج، ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على مساعدات صندوق الزواج، ويعد مشروع العرس الجماعي من المشاريع الحيوية التي تفتخر الجمعية بتنفيذها على مدار العام داخل الدولة وخارجها، وسبق أن تم تنفيذ 4 أعراس جماعية سابقة داخل الدولة، فيما تم الاحتفاء بتنفيذ المشروع خارج الدولة بتزويج 20 شاباً من المقبلين على الزواج في جمهورية تنزانياً مطلع الشهر الجاري.

وانتقل الحديث في ختام الاجتماع إلى ملف الحملة الرمضانية "جود"، وتم الإقرار باعتماد الميزانية العامة للحملة بقيمة 100 مليون درهم، كما تم تحديد المخصصات المالية لكل مشروع من مشاريع الحملة، والتي سوف يتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالحملة، كما تم الوقوف على أعداد الخيام والمواقع المقرر إطلاقها خلال شهر رمضان لاستضافة الصائمين ضيوف الرحمن، وتم تسلم التقارير النهائية عن حالة المطابخ من حيث مراعاة الصحة والسلامة في تجهيز الوجبات المقدمة، تمهيداً لتوكيلهم بتوفير وجبات الإفطار ونقلها بشكل آمن إلى كل مواقع وخيام الإفطار الخاصة بالجمعية طيلة شهر رمضان المبارك.