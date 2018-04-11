"استشاري الشارقة" يحقق أمنية الأيتام بمناسك العمرة

الشارقة 24:





في إطار مبادرة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي أطلقها مؤخراً، بمناسبة عام زايد، لتحقيق أمنيات الأيتام لأداء مناسك العمرة، وتحت شعار "فرحة يتيم"، أدى 12 يتيماً من أبناء مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مع ذويهم مناسك العمرة، وزاروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصلوا في المسجد النبوي في المدينة المنورة في رحلة تواصلت على مدى 4 أيام، جاء ذلك بالتعاون مع مطار الشارقة الدولي وشركة العربية للطيران.

وبعودة الوفد إلى أرض الدولة، أعربت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن سعادتها بعودة وفد الأيتام، وأكدت أن المبادرة كانت استكمالاً لما تم إطلاقه سابقاً، حيث تم تحقيق أمنية الطفل زايد من أبناء التمكين بأن يكون طياراً، إلى جانب استكمال هذه المبادرة بمشاركتنا في تحمل تذاكر سفر لمجموعة من منتسبي التمكين لأداء مناسك العمرة.

وتابعت: "تم إطلاق هذه المبادرات في عام زايد إيماناً منا بأهمية الاهتمام بشريحة الأيتام، حيث رسمت المبادرة السعادة على وجوه منتسبي التمكين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، ونثمن الدور الذي قامت به مختلف المؤسسات في إنجاح هذه المبادرة من العربية للطيران ومطار الشارقة الدولي".

بدورها أكدت منى بن هده السويدي: "نشيد بالتعاون المؤسسي مع المجلس الاستشاري وطيران العربية ومطار الشارقة الدولي وسفارة وقنصلية دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية، ونؤكد أن ما نسعى له نحن في (التمكين) هو توفير بيئة متميزة وداعمة لمنتسبينا، وإعادة تأهيل شاملة للأيتام بأساليب هادفة لبناء شخصيات واعدة وقيادية فهم جزء أصيل في المجتمع علينا جميعاً أن نتسابق في إسعادهم والاهتمام بجميع احتياجاتهم ونحتويهم لنجعل منهم قادة الغد وأمل المستقبل".