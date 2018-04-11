"طرق الشارقة": 42 مليوناً تعويضات لوحات الأجرة القديمة

الشارقة 24:

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن بدء صرف 10 ملايين درهم كمكافأة سنوية لأصحاب أرقام مركبات الأجرة القديمة، والبالغ عددهم 5000 مواطن والمشغلة من طرف شركات الامتياز، والتي تقع تحت مظلة الهيئة إلى جانب التزام الهيئة بدفع 32 مليون درهم سنوياً.

وقال عبد العزيز محمد الجروان مدير هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة لشؤون المواصلات، إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن حرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده حيث يبلغ إجمالي التعويضات السنوية للمستفيدين من أصحاب لوحات مركبات الأجرة القديمة من المواطنين 42 مليون درهم.

وأوضح الجروان بأنه تم البدء بصرف مبلغ 2000 درهم لكل رقم وبإجمالي 10 ملايين درهم لملاك الأرقام كمكافأة سنوية، إلى جانب التزام الهيئة بدفع تعويض يبلغ 32 مليون درهم سنوياً بمعدل 2.7 مليون درهم شهرياً بواقع 500 درهم لكل سيارة كانت تعمل داخل المدينة، و1000 درهم لكل مركبة كانت تعمل خارج المدينة.

ولفت الجروان إلى أنه سيتم صرف كافة الحقوق المترتبة على سحب الأرقام القديمة بعد استيفاء جميع الشروط الخاصة، وتقديم المستندات التي تثبت الملكية، داعياً أصحاب الأرقام الغير مستوفين شروط الصرف لعدم استيفاء المستندات اللازمة سرعة إنهاء المتطلبات لاستلام مستحقاتهم والتواصل مع الهيئة.