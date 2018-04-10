"نماء" تبحث مع "بلدية البطائح" إنشاء مركز للصناعات التراثية

الشارقة 24:

استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي مدير البلدية، وفد مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، برئاسة موزة محمد الخيال مستشارة المؤسسة، والوفد المرافق لها، بحضور عدد من أعضاء من المجلس.

وفي اجتماع عقد بين الجانبين، رفع المجلس البلدي لمنطقة البطائح، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المؤسسة، لجهود سموها ودعمها المتواصل للمرأة الإماراتية في كافة المجالات.

واستعرضت موزة الخيال، أهداف مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، والتعريف بالمؤسسات التابعة لها، وما تركز عليه من تفعيل لدور المرأة، والارتقاء والنهوض بها في مختلف القطاعات، وأكدت سعي "نماء" إلى الانتقال من مرحلة دعم المرأة وتمكينها، وضمان مساواتها مع أخيها الرجل، إلى مرحلة الارتقاء بها، ومنحها دوراً فاعلاً وأساسياً في المجتمع، وتمكينها من الوصول إلى أعلى المراتب والمستويات، بتشجيع السياسات والتشريعات الداعمة لها، إلى جانب إطلاق البرامج الفاعلة التي تدعم التكامل بين الجنسين في جميع القطاعات.

بدوره، أعرب سعادة محمد عبد الله بن حليس، عن خالص شكره وتقديره لمؤسسة نماء، لدورها الكبير وجهودها المبذولة في خدمة المرأة الإماراتية، في مختلف المجالات، مؤكداً تقديم كافة أشكال الدعم للمؤسسة، والتعاون معها لتحقيق الاستفادة للأسر المنتجة في منطقة البطائح، وكشف أنه سوف يتم العمل مع بلدية البطائح، لجعل المنطقة مركزاً للصناعات الحرفية التراثية، تحت مظلة المؤسسة.

من جهته، أعلن الطنيجي، أن بلدية البطائح ستقوم بعمل قاعدة بيانات كاملة للأسر المنتجة في المنطقة، عبر إدارة الاتصال المؤسسي، وتشكيل فريق عمل لإنجاز هذه المهمة، وتقديمها لمؤسسة نماء، حتى يتم الاستفادة منها في إنشاء المركز، مضيفاً أنه وضمن الأهداف الاستراتيجية للمبادرات المجتمعية للبلدية، دعم مشروعات الأسر المنتجة عبر فعاليات عدة، مثل مهرجان البطائح الشعبي، وأيام الشارقة التراثية، وأكد استعداد البلدية لاستضافة محاضرات تعريفية، وورش عمل تطبيقية، للمساهمة في بناء قدرات الفتيات والسيدات، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتمكينهن اقتصادياً ومهنياً، انسجاماً مع أهداف مؤسسة نماء.