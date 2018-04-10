15 لقباً حصاد شرطة الشارقة في جائزة وزير الداخلية للتميز

الشارقة 24:



توجه اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، لفوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بـ 15 جائزة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة، وذلك لدعمهم المستمر لشرطة الشارقة، وحرصهم على متابعة خطوات تطورها، ورعاية مسيرتها، حيث تعد هذه الجائزة إحدى أهم مدخلات الرؤية، باعتبارها محركاً رئيساً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، من خلال الأهداف المناطة بالقيادات العامة للشرطة.



وأشار الشامسي، إلى أن شرطة الشارقة بذلت جهوداً كبيرة، وعملت بروح الفريق الواحد للإرتقاء بالعمل الشرطي، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق الأمن والأمان، وإسعاد المواطنين والمقيمين والزائرين من خلال حزمة الخدمات التي تقدمها، وتطويع كافة جهودها في خدمة المجتمع، معتبراً أن ما حققته شرطة الشارقة من نتائج يعد تتويجاً لتلك الجهود.



وأشاد قائد عام شرطة الشارقة بكافة الإدارات الشرطية وبمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة وفرق العمل المكلفة بمتابعة ملفات الجوائز، على ما قدموا وبذلوا من جهود كان لها الأثر في تحقيق الريادة الشرطية وفوزها بجائزة الجهة الرائدة، مجدداً العهد على المضي قدماً في دفع مسيرة القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو مزيد من التقدم، والنجاح، استجابة لطموحات قيادتنا الرشيدة، وتطلعاتها نحو جعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن، والسلامة.



وقد توج الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شرطة الشارقة بالجوائز التي تم الحصول عليها والتي جاءت على النحو التالي: فوز القيادة العامة لشرطة الشارقة بجائزة "الجهة الرائدة"، وجائزة أفضل جهة في تحقيق الأجندة الوطنية، وجائزة أفضل جهة في المهام الرئيسية، وجائزة أفضل جهة في تقديم الخدمات، وجائزة أفضل جهة في إدارة الابتكار، وجائزة أسعد بيئة عمل، وجائزة أفضل جهة في إدارة الشراكة الموردين، وجائزة أفضل جهة في إدارة المعلومات والمعرفة، وجائزة أفضل جهة في الحوكمة الإدارية والمالية، وجائزة أفضل مركز لإسعاد المتعاملين، وجائزة أفضل تجربة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء - الأحداث "تجربة لنتعافى".



وعلى مستوى الموظفين فاز النقيب حميد الكندي بفئة "أفضل ضابط من فئة الشباب"، والمساعد أول جاسم محمد آل علي بجائزة أفضل ضابط صف وأفراد ومدني في المجال التقني – الفني، والدكتور محمد فوزي بفئة أفضل ضابط صف وأفراد ومدني في المجال التخصصي، والمساعد هيفاء طارق عبد الله بجائزة أفضل ضباط صف في المجال الإداري.



وأعرب الفائزون عن سعادتهم البالغة بهذا التتويج، والذي يعد حافزاً لهم لتقديم المزيد من الإبداعات لخدمة المجتمع، مؤكدين أن الجائزة تسهم في دفع مسيرة الإبداع، كما أكدوا حرص واهتمام القيادات الشرطية بأهمية التميز والتفوق، وتحفيز المنتسبين، حفاظاً على الإنجازات التي تحققت في مسيرة الأمن، والأمان، لافتين إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهودها لتحقيق التطلعات، من خلال رؤيتها الاستراتيجية، التي تركز على العمل بفعالية، لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.



وقال العقيد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة والذي تسلم جائزة أفضل تجربة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء - الأحداث "تجربة لنتعافى" عن المؤسسة العقابية والاصلاحية، بأن الفوز بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز يعد فوزاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد قمنا بمبادرات عديدة منذ عام 2012، وجاء هذا الفوز تتويجاً لجهود فريق العمل، من خلال رؤية واضحة، واستراتيجية تركز على الأداء المتميز بفعالية.



ومن جانبه قال العقيد على أحمد بو الزود مدير مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة الشارقة، والفائز بجائزة أفضل مركز لإسعاد المتعاملين: "أشكر كل القائمين على هذا الإنجاز، وعلى رأسهم سعادة قائد عام شرطة الشارقة، وكل الضباط الذين ساهموا معنا في هذا الإنجاز، وكل من ساهموا معنا للوصول إلى هذا التميز، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، التي تخدم المتعاملين لتحقيق رضاهم، وسعادتهم، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر لسعادة القائد العام، ومدراء الإدارات، ونوابهم، والمدراء العامين، ونوابهم الذين ساهموا في هذا التميز".



وأشار النقيب حميد الكندي الفائز بجائزة أفضل ضابط من فئة الشباب، إلى أن الشخص الذي يضع الخطة، ويحدد لها مساراً واضحاً سيصل إلى هدفه، فوضعنا التمير هدفنا، والحمد لله تحقق اليوم بحصولنا على جائزة سمو وزير الداخلية للتميز 2018 في دورتها الرابعة، فالجائزة لها دور كبير في شحذ الهمم نحو التميز، والإبداع، فنحن كمجلس شباب شرطة الشارقة، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات، والمشاريع على المستوى الداخلي، والمحلي بإمارة الشارقة.



وأعرب الدكتور محمد فوزي إبراهيم الفائز بجائزة أفضل ضابط صف، وأفراد مدني في المجال التخصصي، عن سعادته البالغة بالجائزة، التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والتميز، مضيفاً أن الجائزة كان لها عدة محاور حيث تم الاستفادة بالعديد من المراجع والمؤلفات، والأبحاث التي تخدم الضباط على مستوى وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأوضح أن سعادة اللواء سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة، حدد منذ البداية مجموعة عمل للمتنافسين، وأطلعهم على أهم التجارب في المنافسات السابقة، التي كان لها أثر كبير في الفوز بتلك الجوائز.