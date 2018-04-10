"المالية المركزية" بالشارقة تنظم "مبادرة عام زايد"

الشارقة 24:



نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الثلاثاء، "مبادرة عام زايد"، التي تضمنت عدداً من الفعاليات الخاصة بالمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ترسيخاً لعطاءاته وإنجازاته في جميع مجالات الحياة.



وحضر جمع كبير من موظفي وموظفات دائرة المالية المركزية، من مختلف الإدارات والأقسام.



وقالت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية المركزية: "يأتي تنظمينا لهذه الفعالية بالتعاون مع الأرشيف الوطني في وزارة شؤون الرئاسة ضمن مبادرات دائرة المالية المركزية في عام زايد، ولإبراز المكانة المميزة والمحبة الكبيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في نفوس كل إماراتي وإماراتية، وتسليط الضوء على شخصيته الاستثنائية ومسيرة عطاءاته التي تواصلت بعد وفاته، رحمه الله".



وقدم عبد اللطيف الصيادي، خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني لوزارة شؤون الرئاسة، محاضرة تحت عنوان "زايد والإمارات.. من التأسيس إلى العالمية"، تضمنت عدداً من المحاور التي اشتملت التعريف بفكر زايد في تحقيق حلم الاتحاد منذ بداية مسؤولياته ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية عام 1946، وأبرز التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي اعترضت جهوده لتحقيق حلم الاتحاد منذ عام 1955.



وعرض الصيادي جوانب من عبقرية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله فيما بعد تأسيس الدولة وقيام الاتحاد عام 1971، وإثبات معنى "الاستثناء" في شخصية زايد بوصفه زعيماً وقائداً من طراز فريد، مقارنة بعدد من زعماء العالم الذين عاصروه، كما تحدث المحاضر عن بداية الانطلاقة الحضارية لدولة الإمارات وتحقيقها قفزات تنموية كبرى في عهد زايد، وحصولها على المركز الأول في أكثر من 50 مؤشراً دولياً للتنمية.



وسبق المحاضرة عرض فيلم قصير بعنوان "أوبريت عام زايد" كما اشتملت فعاليات المبادرة، على مسابقات للموظفين تناولت أسئلة حول حياة الشيخ زايد، رحمه الله، وإنجازاته.