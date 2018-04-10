ماجد القاسمي يثمن جهود "الخالدية" في نشر التوعية الصحية

الشارقة 24:

اختتمت ضاحية الخالدية التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة فعالياتها للتوعية الصحية والتي نظمتها في مقر الضاحية على مدى ثلاثة أيام متواصلة.

وأقيمت فعاليات التوعية تحت مظلة يوم الصحة العالمي واستهدفت أهالي الضاحية بمناسبة هذا اليوم بالتعاون مع مستشفى الإمارات الأوربي ومراكز مجموعة ابن حيان الطبية في مقر المجلس بمدينة الشارقة.

وقدم أطباء مستشفى الإمارات الأوربي ومراكز مجموعة ابن حيان الطبية عدداً من الفحوصات الطبية التي شملت الاستشارات الطبية والتقييم العام واستشارات الأطفال وفحص السكر واستشارات الحمل والاستشارات التجميلية والاستشارات الإشعاعية وغيرها من الموضوعات التي تعزز من توجه أفراد المجتمع للحفاظ على صحتهم.

وفي نهاية الفعالية التي لاقت النجاح والحضور اللافت والمشاركة في برنامج الفحوصات، قام الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى يرافقه خلفان سعيد المري نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية وعدد من أعضاء مجلس الضاحية وأهاليها وكوادر الدائرة بتكريم مستشفى الإمارات الأوربي ومراكز مجموعة ابن حيان الطبية لمشاركتهما في تقديم الاستشارات الطبية والتوعية لرواد الضاحية.

وأعرب الشيخ ماجد القاسمي عن تقديره لجهود ضاحية الخالدية في نشر التوعية الصحية بين أهالي الضاحية، مشيراً إلى أن ذلك يعد جانباً مهماً من جوانب العمل في منظومة الضواحي واتصالها بالأهالي والمجتمع وتقدم بالشكر لمستشفى الإمارات الأوربي ومراكز مجموعة ابن حيان الطبية على ما قدماه من جهود طوال فترة انعقاد البرنامج الصحي.