"الشارقة للتعليم" يستهدف تطوير الكوادر العاملة في الحضانات الحكومية

الشارقة 24 - وام:

اختتم مجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع مدرسة فكتوريا الأسترالية الدولية بإمارة الشارقة، مؤخراً، برنامجاً تدريبياً استهدف 22 معلمة من معلمات الحضانات الحكومية التابعة للمجلس، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

ويأتي البرنامج التدريبي الذي يقام للعام الثاني على التوالي في إطار حرص مجلس الشارقة للتعليم على تطوير الكوادر البشرية العاملة في حضانات الشارقة الحكومية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مما يستدعي تصميم وإعداد وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، بهدف التطوير الدائم في مستوى الأداء العملي للعاملين في الحضانات الحكومية.

وقال علي الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم إن البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار 6 أسابيع تناول جملة من المحاور المتنوعة كان أبرزها البرنامج اليومي والروتين والحلقة التعليمية وأساسياتها.

من جانبه، قال محمد الملا مدير الحضانات الحكومية بالإنابة إن البرنامج تضمن إلى جانب الشق النظري خبرات ميدانية متميزة، حيث أتيحت للمنتسبات فرصة التدريب في بيئات تعليمية وبإشراف من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال من مدرسة فكتوريا الأسترالية الدولية وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية العاملة بها.