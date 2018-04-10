بلدية الشارقة ترسم الفرحة على وجوه "الطلاب"

الشارقة 24:

ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التواصل مع الجمهور، وزيادة نسبة السعادة لديهم وتحقيق رضا المتعاملين، وفي إطار حرصها على المشاركة في مختلف المبادرات التطوعية، شاركت بلدية مدينة الشارقة ممثلة بإدارة المواقف العامة، أطفال المدارس فرحتهم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، حيث ساهمت خلال حملة منظمة وتطوعية بالشراكة مع الحرس الأميري في الإمارة بتنظيم عملية المواقف، وحركة السير أمام مختلف المدراس، واستمرت هذه الحملة لمدة 3 أيام منذ عودة الطلبة إلى مدراسهم.

وأكد أحمد البردان رئيس قسم المواقف العامة في إدارة المواقف العامة ببلدية مدينة الشارقة، أن هذه الحملة تأتي في إطار أداء البلدية لدورها في إسعاد الأطفال بالعودة إلى مدراسهم، وحمايتهم من خلال تنظيم حركة السير، ومشاركة الحرس الأميري جهوده في هذا الإطار، كما تم تنظيم عملية المواقف وتسهيل وصول الأطفال للمدراس بسهولة ويسر، حيث لاقت هذه المبادرة تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال، وأولياء الأمور التي سهلت عليهم الوصول للمدراس دون صعوبات تذكر، مثمنين الجهود التي تبذلها البلدية والجهات المختلفة عند بداية دوام كل فصل دراسي، وهو ما يعكس الاهتمام بالعملية التعليمية وجيل المستقبل.

وأشار البردان إلى أن البلدية تحرص كل الحرص على تنظيم كل المبادرات التطوعية والمشاركة فيها، لما لها من أهمية في تعزيز الوعي المجتمعي، وإيصال رسالة البلدية من خلالها، كما جاءت هذه الحملة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، لتكريس هذه الرؤية، حيث اشتملت على توزيع الهدايا على الأطفال لإدخال السعادة إلى قلوبهم، وتشجيعهم على الدراسة.