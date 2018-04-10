45 مؤسسة تستجيب لـ "قافلة نون التعليمية"

الشارقة 24:





اشركت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، المؤسسات الحكومية والأهلية، في دعم مبادرة قافلة نون لتعليم الأطفال الذين حرموا من حقهم في التعليم النظامي لظروف خاصة، بهدف تعزيز جوانب الفرص التطوعية والتعاون المتبادل بين المؤسسات.

وقالت فايزة خباب مدير مركز التطوع، إن الحملة التي أطلقتها الدائرة تأتي ضمن سياستها الرامية إلى إشراك المؤسسات في مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تطلقها الدائرة لما لها من أثر إيجابي على مختلف الأصعدة، فضلاً عن إسهام هذه الشراكة في غرس روح العطاء بين أفراد المجتمع.

وأوضحت خباب، أن الحملة استهدفت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من خلال استلام "الكوبونات" وتوزيعها إلى موظفيها ومتعامليها دعماً للمبادرة، وإشراكهم في إنجاح هذا المشروع الذي يعد مسؤولية مجتمعية، مؤكدة أنه تم توزيعها إلى مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، حيث حرصوا على المشاركة في هذه المبادرة لما لها أثر في تعليم الأطفال الغير قادرين على الانضمام للمدارس، إذ أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف دائرة الخدمات الاجتماعية القائمة على خدمة المجتمع وحرصها الدائم على تشجيع الأطفال المعوزين لمواصلة التعليم.

وكشفت مدير مركز التطوع بالدائرة، أن 45 من المؤسسات الحكومية والأهلية استجابت لدعم المبادرة، معربة عن شكرها وتقديرها لهم، مثمنة دورهم وحرصهم على هذه الشراكة الاستراتيجية والتي تبرز أهمية التعاون في قضية إنسانية وأخلاقية تخدم المجتمع.

كما أشادت بدور دائرة الأوقاف بالشارقة التي تبرعت بمبنى مؤلف من طابق واحد فيه فصلان ومكتبة وغرفة للمعلمات، وكذلك جهود مجلس الشارقة للتعليم بوضع منهج دراسي لهذه الفئات، فيما ساهمت جمعية الإمارات المتقاعدين من خلال توفير الكادر التدريسي من المتطوعين بالإضافة إلى الدعم الخيري من جمعية الشارقة الخيرية ودائرة شؤون الضواحي والقرى.

علماً أن قافلة نون تم إطلاقها في مطلع سبتمبر 2016 ضمن استراتيجية دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة التي تركز على أهمية التعليم كونه حقاً أساسياً لكل طفل، وتستهدف الأطفال من فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 إلى 15 عاماً حيث أنها تعتمد على تعليم الطلاب والطالبات أساسيات التعلم كالقراءة والكتابة وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي تعليمهم الأساسي باستخدام منهج دراسي مبسط في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الأخلاقية والإسلامية.