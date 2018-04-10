فاهم القاسمي يزور ملتقى الشركات الناشئة في "كيرالا"

الشارقة 24:

أكد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالشارقة، حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية وتبادل المعارف والخبرات، وتوحيد وسائل الاتصال الدولية وفق نهج وقيم إمارة الشارقة، بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي وسعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى جمهورية الهند، الجمعة، حيث التقيا خلالها معالي بيناري فيجايان رئيس حكومة ولاية كيرالا والعديد من كبار المسؤولين في الولاية.

وجاءت هذه الزيارة استجابة للدعوة التي تلقتها دائرة العلاقات الحكومية للمشاركة في افتتاح ملتقى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات، حيث يعد هذا الملتقى الأكبر من نوعه في آسيا، ويحضره أكثر من 2000 مشارك و40 متحدثاً، بالإضافة إلى العديد من المعارض والفعاليات المصاحبة.

وألقى رئيس دائرة العلاقات الحكومية، خلال ملتقى الشركات الناشئة، كلمته عن شهر الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً خلالها أن دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، إلى جانب بناء القدرات ونشر ثقافة الابتكار.

وخلال المعرض عقد الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي اجتماعاً مع ممثلين من مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي ودراسة إنشاء مختبر الأمم المتحدة للابتكار التكنولوجي في إمارة الشارقة.

وأطلع الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس حكومة ولاية كيرالا وكبار المسؤولين على برنامج التحول الرقمي الذي تعمل عليه اللجنة العليا للتحول الرقمي لإمارة الشارقة، التي تهدف من خلاله إلى تنفيذ سياسة التحول الرقمي الذكي في كافة خدماتها المقدمة إلى سكان إمارة الشارقة، وذلك مواكبةً للعالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم الخدمات الذكية الإلكترونية إقليمياً وعالمياً.

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أهمية التعاون والتنسيق وعقد شراكات طويلة المدى بين الشارقة وولاية كيرالا الهندية، التي حققت مكانة فكرية وتجارية وصناعية وعلمية بارزة.

وأعرب وفد حكومة الشارقة برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي عن بالغ تقديره لحرص حكومة كيرالا على ترسيخ أواصر التواصل والتبادل في كافة المجالات مع إمارة الشارقة.

وأشار سعادة حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا إلى أن إمارة الشارقة، باعتبارها حاضنة لأكبر الجامعات على مستوى الدولة، تدعم قطاع المعرفة على مستوى الدولة، وتستقطب العقول وأصحاب الفكر في الدولة لاستثمار مواهبهم.

من جانبه، أكد الجانب الهندي أهمية تعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع إمارة الشارقة، مثمناً جهود الإمارة وإنجازاتها في مختلف القطاعات التي حققت من خلالها سمعتها العالمية.