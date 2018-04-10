"أشغال الشارقة" تحصد جملة من جوائز 2018

الشارقة 24:

تحقيقاً لبنود خطتها الاستراتيجية، حصدت دائرة الأشغال العامة منذ مطلع العام الجاري جائزتين رفيعتين على المستويين المحلي والإقليمي في مجال المباني الخضراء والتواصل الجماهيري، الأولى جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء التي تمنحها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أما الأخرى في مجال الاتصال الحكومي أفضل ممارسة حكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تمتاز بالتنظيم الجيد والممتاز وتتطور عاماً بعد عام، وتتخذ أعلى المعايير للجودة، كذلك تعد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي إحدى أهم الجوائز التي تعمل على ترسيخ أفضل الممارسات المهنية في قطاع الاتصال الحكومي في الدولة ومنطقة الخليج العربي، وتسهم في تثمين جهود المؤسسات المحلية والإقليمية والمجموعات والأفراد ودعم إنجازاتهم وإبداعاتهم، التي تساهم في تحقيق تواصل أفضل مع الجمهور.

وأعرب السويدي عن شكره وتقديره إلى منظمي وأعضاء لجنة الجائزتين، على ثقتهم الكبيرة في الدائرة، واختيارهم المشرف للدائرة للفوز مشيراً إلى حرص الدائرة وفريق عملها المتميز، على تحقيق المزيد من التطوير والتحديث في منظومة العمل داخل الدائرة، من أجل تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين وتحقيق الاستدامة في المباني.

وقال إن فوز الدائرة بهاتين الجائزتين جاء تقديراً للجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو الدائرة في سعيهم لتحقيق التميز والجودة والإبداع، ضمن إطار الخطة الاستراتيجية للدائرة وتحقيقها لإحدى أهم بنودها، مُعرباً عن تهانيه لجميع موظفي الدائرة على الفوز المستحق بالجائزتين وأضاف:

" تنبثق مبادئ العمل في دائرة الأشغال العامة من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتنطلق من الغايات التي حددتها استراتيجية الحكومة، والأهداف التي رسمناها في استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تطوير أطر الحوكمة والشفافية وتحقيق اشتراطات المباني الخضراء وتعزيز الأداء والتواصل وتطوير الخطاب الإعلامي".

من جانبها، أكدت مريم المازمي مدير مركز الاتصال المؤسسي على أهمية جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ودورها البنّاء في قطاع الاتصال الحكومي، من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية، التي تدعم أهداف وجهود التطوير المستمر.

وقالت "إن جائزة الاتصال الحكومي تعد من أهم الجوائز في الدولة ومنطقة الخليج العربي، وتمثل توثيقاً هاماً واعترافاً مشرفاً بجودة خدمات الدائرة والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعمل الموظفين المسؤولين الدؤوب عن الصفحات لتقديم أفضل الممارسات في مجال التواصل الاجتماعي".

ولفتت إلى عمق تأثير الجائزة داخل القطاع الحكومي، حيث يمثل الاتصال الحكومي منظومة شاملة ومتكاملة لتطوير العمل الحكومي، عن طريق التواصل مع كافة أفراد المجتمع وتوعية أفراد المجتمع، بمختلف البرامج والمبادرات الحكومية.

وأشارت إلى أن تزامن تكريم الفائزين في جائزة الاتصال الحكومي مع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يدل على حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومنظمي الجائزة، على دعم أهداف الاتصال الحكومي، والمساهمة في تحقيق المزيد من التميز والتطور في هذا القطاع المهم، وترسيخ أفضل الممارسات والتجارب الوطنية والخليجية والعربية في الاتصال الحكومي، والتي تشكل نموذجاً يحتذى به، بهدف تطوير الاتصال الحكومي في المنطقة.

ولفتت إلى أن الازدياد الملحوظ في أعداد المشاركين في الجائزة في دورتها الخامسة، يعكس أهميتها ودورها البنّاء في قطاع الاتصال الحكومي، من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية التي تدعم أهداف وجهود التطوير المستمر، مشيرةً إلى أن ارتفاع عدد الفئات المشاركة وتوسيع نطاق الجائزة في بعض الفئات جغرافياً، أسهم فعلياً في فتح آفاق أوسع للمنافسة، واستقطب المزيد من المشاركات، بهدف الارتقاء بمنظومة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات والخليج والعالم العربي، إلى أفضل المستويات.

إلى ذلك، حصدت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مطلع العام الجاري شهادة الاعتماد الدولي الآيزو " IEC 20000 :2011"، من شركة أنترتك الجهة المانحة للشهادة بمجال خدمات تقنية المعلومات، حيث تعتبر هذه الشهادة معياراً عالياً من نوعه في العالم الخاص بجودة عمليات الإدارة التي تهدف لضمان تقديم خدمات تقنية المعلومات إلى المتعاملين الخارجيين والداخليين بطريقة فعالة، و تأتي ضمن توجه وحرص الدائرة على تعزيز خدماتها الإلكترونية والارتقاء بها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتقديم خدمات تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، وبما يعزز توجه الدائرة بمواكبة أحدث التكنولوجيا.

في السياق ذاته، وفي فبراير، حصد الموظف محمد العدوي من إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة جائزة أفضل محلل موازنة على مستوى حكومة الشارقة من دائرة المالية المركزية ضمن الجهات الحكومية المتميزة مالياً في الإمارة، كذلك استحقت المهندسة فاطمة الخيلي مهندسة معمارية من إدارة صيانة المباني بالدائرة على جائزة الاستعداد للمستقبل في مجال الإسكان والتنمية العمرانية من وزارة تطوير البنية التحتية.