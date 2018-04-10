"الأرشيف الوطني" يستعرض مآثر الشيخ زايد في جامعات وأحياء الشارقة

الشارقة 24 - وام:

في إطار مبادرة "المئة" التي أطلقها الأرشيف الوطني احتفاءً بالذكرى المئوية للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، يقدم الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتنسيق مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عدداً من المحاضرات عن قيم الشيخ زايد ومآثره وعن عطائه وإنجازاته، في مجالس أحياء الشارقة وضواحيها ونواديها الجامعية.

وتعدّ هذه المحاضرات التي يقدمها الأرشيف الوطني في الشارقة من ثمار مبادرة "المئة" الوطنية التي عمّت مشاريعها أرجاء الإمارات احتفاءً بعام زايد، لتسليط الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومآثره، وأبرز إنجازاته محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن يحفز الأجيال على أن تستلهم من سيرة القائد المؤسس الدروس والعبر التي تعزز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وترسخ الهوية الوطنية، وتعزز أيضاً قيم المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال التي تعمل على مواصلة البناء والتطور.

ويواصل الأرشيف الوطني تنفيذ مبادرة "المئة" وفق محاور أربعة لترسيخ القيم التي يحملها شعار عام زايد وهي الاحترام، والحكمة، وبناء الإنسان، والاستدامة، وتنعكس هذه المحاور في أهداف المبادرة التي يتطلع إلى وصولها إلى جميع فئات الجمهور في كافة أنحاء الدولة.