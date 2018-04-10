بلدية الحمرية تنظم فعاليات "الصحة للجميع"

الشارقة 24:

ضمن فعاليات اليوم الصحي في بلدية الحمرية، نظمت البلدية محاضرة تحت عنوان "الصحة للجميع"، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الصحية.

وهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية من مرض ارتفاع ضغط الدم والتحكم به وعلاجه، حيث تضمنت سلسلة من برامج التوعية الصحية، وإجراء الفحوص المجانية على معدلات أمراض ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، وتقديم الاستشارات الطبية من قبل المختصين، فضلاً عن توزيع النشرات التثقيفية والإرشادية عن العديد من الأمراض.

وجرى تنظيم البرنامج في إطار إحياء فعاليات يوم الصحة العالمي، ونشر التوعية الصحية بين الموظفين والمراجعين.

وفي هذا الإطارات أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أهمية اعتماد الأطعمة الصحية والرياضة في الوقاية من الكثير من الأمراض، ومنها ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، مشيداً بدور العديد من الجهات الطبية بالشارقة في تعريف أكبر عدد من قاطني الإمارة بأخطار هذه الأمراض، وأعراضها، وكيفية الوقاية منها أو علاجها.

وأشار الشامسي إن البلدية تسعى من خلال جميع الفعاليات والأنشطة التوعوية التي تقدمها على مدار العام إلى غرس ثقافة صحية وتعزيز الوعي، بما يتوافق مع استراتيجية البلدية الرامية لإسعاد الموظفين مما يعود بالنفع العام على البلدية وإمارة الشارقة.