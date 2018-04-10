"أولياء أمور دبا الحصن" يقر مجموعة من المبادرات التربوية والمجتمعية

الشارقة 24:

اطلع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في اجتماعه، الأحد، برئاسة محمد راشد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة دبا الحصن، على سير خطة المجلس لعام 2018، والتي تحمل شعار عام زايد.

حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر المجلس بمدينة دبا الحصن كل من محمد سيف الأقرح نائب الرئيس، وأعضاء المجلس عبد الله محمد الريامي، وعلي محفوظ خميس وعصام أحمد نشأت، وفاطمة مراد الأميري، ومريم راشد المعمري وعذراء سالم تميم الريامي ومنى إبراهيم بن يعروف.

وفي بداية الاجتماع أكد محمد راشد رشود على أهمية أن تتواكب أعمال المجلس ضمن رؤى القيادة الرشيدة في تجسيد عام زايد.

مشيراً إلى أن المجلس يسعى إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في الاهتمام بالبيئة المدرسية وطرح الفعاليات التي تعزز من علاقة الميدان التعليمي بالمجتمعي وبتعزيز دور أولياء الأمور وواجبهم اتجاه أبنائهم.

وأقر المجلس خلال اجتماعه عدداً من المبادرات والفعاليات التربوية والمجتمعية، والتي تتماشى مع عام زايد الخير، كما أقر تشكيل لجنة للإعداد للحفل الختامي لتكريم المتفوقين والمتميزين والمتعاونين، وتشكيل لجان للمشاركة في فعاليات أيام الشارقة التراثية والفعاليات التي تنفذ في شهر رمضان المبارك.