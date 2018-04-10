"استشاري الشارقة" يناقش مشروع قانون الوقف

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الـ 14، الأربعاء، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

يناقش المجلس مشروع قانون سنة 2018م الوقف في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، وطالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف، وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار بالدائرة ومدراء الإدارات والأقسام.