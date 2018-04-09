"تخطيط الشارقة" توقع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24 - وام:

وقع سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، يوم الإثنين، على وثيقة الالتزام بمراعاة السن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، وذلك تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تهيئة الإمارة للانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

وأكد سعادته، أن توقيع الدائرة على الوثيقة، يأتي في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، نحو جعل إمارة الشارقة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات، وأضاف أن الإمارة تولي اهتماماً كبيراً ومميزاً بفئة المسنين، وقد اتخذت الكثير من الإجراءات لتحقيق الرفاهية لهم، فيما يأتي هذا القرار وتلك التوصيات تتويجاً لجهودها طوال العقود الماضية في تحقيق رؤية حاكم الشارقة، بتمكينهم في المجتمع وتذليل كل العقبات التي تقف من وراء تنفيذ تلك الأهداف السامية، بأن تكون الشارقة إمارة مثلى لعيش الناس بكافة أعمارهم.

وثمن سعادة رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، جهود اللجنة العليا لمتابعة عضوية إمارة الشارقة للشبكة الدولية للمدن المراعية للسن، برئاسة الشيخ سالم بن عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير مكتب سمو الحاكم رئيس اللجنة، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية واقتصادية وحضارية ومستدامة، تتيح لكبار السن الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر، ومشاركتهم بخبراتهم مع الجميع في تحقيق تنمية المجتمع، بما يلبي الطموحات المستقبلية لإمارة الشارقة.

وأشار سعادته إلى أن الدائرة ستبذل قصارى جهدها، لتحقيق ما جاء من التزامات في الوثيقة عبر تحقيق المزيد من وسائل الراحة الأساسية لكبار السن، وتطوير بنية الخدمات بالدائرة لتتناسب مع استخدامات كبار السن، إضافة إلى ابتكار وسائل جديدة تهدف إلى تهيئة وتوفير البيئة المناسبة لهذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، كما أن ذلك يرسخ لثقافة الاهتمام والاحترام لكبار السن ويضرب مثلاً عظيماً لأولادنا في احترام الآباء والأجداد.

وأضاف سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري، أن دائرة التخطيط والمساحة، ستعمل كذلك على استيفاء معايير الانضمام للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، من خلال إطلاق المبادرات المؤثرة في تطوير الخدمات الموجهة لكبار السن وضمان استدامتها، بهدف تمكين كبار السن من الاندماج في المجتمع، ومشاركة خبراتهم والاستفادة منها في تحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.