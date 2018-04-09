إنجاز وتسليم مركز كلباء للرعاية الصحية نهاية العام الجاري

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت المهندسة حليمة الشحي مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية بالمنطقة الشرقية، عن الخطة الزمنية للانتهاء من مشروع إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية بمدينة كلباء، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت الشحي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، إن المشروع الجاري تنفيذه ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، من أهم المرافق الصحية التي تنفذها تطوير البنية التحتية في إطار المشاريع الخدمية التي تنضوي تحت مظلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأضافت الشحي، إن التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يحقق قفزة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بمدينة كلباء، تبلغ نحو 15 مليون درهم، لافتة إلى تحقيق نسبة إنجاز تعادل قرابة 40% من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وأوضحت مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية بالمنطقة الشرقية، أن مساحة الأرض بمشروع مركز كلباء الجديد للرعاية الصحية الأولية تبلغ 10242 متراً مربعاً، فيما تبلغ مساحة البناء 3049 متراً مربعاً.

وعن مكونات المشروع، قالت الشحي، "يتكون المركز من مبنى رئيسي من طابق واحد، ويشتمل على إدارة قسم الحوادث، وقسم للأمومة والطفولة، وقسم الأشعة، و4 عيادات لطب الأسنان، وعيادتين لطب العيون، ومختبر عام، وآخر للأسنان، وصيدلية، وغرفة تعقيم".

وبحسب الشحي تتضمن المرافق الخدمية للمركز، مصلى للرجال، وآخر للنساء، إضافة إلى غرفة حارس، ويحتوي المركز على قاعة للتثقيف الطبي، علاوة على قاعة للمحاضرات والندوات.

جدير بالذكر أن المركز الجديد الجاري إنشاؤه في منطقة الساف، كمشروع إحلال لمجمع كلباء الصحي، يعد إضافة جوهرية من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية للمجمع الذي يعد واحداً من أقدم المرافق الطبية في المنطقة الشرقية.