ثابت الطريفي: قانون الضمان الاجتماعي يحقق الاستقرار الوظيفي

الشارقة 24:

ثمن سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، قانون صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للضمان الاجتماعي براتب أدنى 17500 درهم، فهذه مكرمة سخية من سموه لأبنائه مواطني الإمارة، كما أنها امتداد لسلسة مكارم سموه التي لا تنتهي فهو في كل يوم يدخل السعادة على قلوبنا باهتمامه ومبادراته وقراراته البناءة التي تخدم المواطنين.

وأكد الطريفي، أن صاحب السمو حاكم الشارقة، يحرص كل الحرص على تلبية كل احتياجات المواطنين ويستمع لهمومهم وشكواهم، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس رؤى سموه وتوجيهاته لضمان الاستقرار الوظيفي والاستقرار الأسري والحفاظ على تماسك الأسرة، ويلبي احتياجاتهم ويعمل على تحقيق رغباتهم، للتأكيد على أن المواطن هو رأس المال الحقيقي وهو لبنة المجتمع وتأمين الوظيفة الملائمة له والحياة الكريمة على رأس الأولويات.

وأضاف مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن قرار التعديل أدخل السعادة والبهجة على قلوب المواطنين وهو ما يحرص عليه صاحب السمو حاكم الشارقة حتى يعيش الجميع بسعادة ورخاء واستقرار.