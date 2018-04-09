"سياحة الشارقة" تستعرض مشاريعها خلال "الرياض للسفر"

الشارقة 24:

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة للمرة السابعة على التوالي في الدورة الـ 10 من معرض "الرياض الدولي للسفر 2018" ومن خلال مشاركتها، تستعرض الهيئة إلى جانب 270 شركة ومؤسسة من جميع أنحاء العالم أهم المقومات السياحية وآخر التطورات في القطاع السياحي، فضلاً عن تسليط الضوء على أضخم المشاريع والمبادرات السياحية في إمارة الشارقة.

ويترأس سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وفد الهيئة والذي يضم ممثلين من 9 جهات تشمل كل من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وطيران العربية، ووكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا"، ومنتجع وسبا أوشيانك خورفكان، ومنتجع راديسون بلو الشارقة، والريس للسياحة والعطلات، ومنتجع شيراتون الشارقة، وفندق البيت، ومجموعة الشارقة للضيافة.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع: "تكمن أهميّة مشاركة الهيئة في المعرض باعتباره فرصة مثالية لتعزيز وجود منتج الشارقة السياحي في الأسواق السعودية التي نمت وتنمو بشكل متزايد ولاسيما في السنوات الأخيرة، مما يسهم في فتح فرص التعاون والتبادل السياحي مع الأسواق السعودية التي تعد أكبر الأسواق الخليجية المصدّرة للسياح إلى الإمارة، ونركز جهودنا في الهيئة على تعزيز مساهمة القطاع السياحي والتجاري في دعم مسار النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في الشارقة، من خلال تعزيز التخطيط السليم لضمان النمو المستدام الذي يحقق الازدهار في هذا القطاع الحيوي".

وتعدّ إمارة الشارقة الوجهة المحببة للسياح السعوديين لِما تمتلكه من منتج سياحي وثقافي متنوّع، بالإضافة إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدّمها الإمارة للسياح السعوديين، والخيارات المتنوعة للترفيه والتسوق والمهرجانات العالمية التي جعلت الإمارة وجهة عائلية بامتياز، بالإضافة إلى امتلاك الوجهتان مقومات ثقافية وحضارية متقاربة وعادات وتقاليد مشتركة، مما يجذب العائلات السعودية لزيارة الإمارة وقضاء الإجازات في ربوعها.

واختتم المدفع: "تحتل إمارة الشارقة مكانة مرموقة في السوق السعودي، حيث استقطبت خلال عام 2017 ما يقارب 136000 سائح سعودي، لكون الشارقة وجهة سياحية مثالية للعائلات، ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض إلى تعزيز سمعة الشارقة على خارطة أفضل الوجهات السياحية والتجارية في العالم، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات المشاركة لدفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية الطموحة في الإمارات واستقطاب المزيد من السائحين من مختلف أنحاء العالم، انسجاماً مع رؤية الهيئة والمتمثلة في زيادة عدد الزوار إلى 10 مليون زائر بحلول العام 2021".

ويستعرض جناح الإمارة هذا العام أهم المشاريع السياحية والبيئية التي تم لإطلاقها مؤخراً ومن أبرزها "واحة البداير" و"مشروع كلباء للسياحة البيئية" و"فندق نوفوتيل إكسبو الشارقة" و"منتجع أنانتارا في الشارقة" و"فندق بولمان" و"فندق البيت" و"نُزل صخرة الأحفور" في مليحة و"دبل تري باي هيلتون" الشارقة، ومن المتوقع الإعلان عن ثلاثة مشاريع بارزة أخرى في الإمارة، وهي منتجع صحراوي في منطقة المهذب يضم 134 غرفة، وفندق بإدارة توليب مع 210 غرفة ورمادا الكويت مع 493 غرفة.