ولي عهد الشارقة يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي

سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشاقة، القرار الإداري رقم 5 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله ناصر النعيمي، وعضوية كل من:

1- السيد/ راشد محمد حسن الضابط.

2- السيد/ سلطان حسن العبيدلي.

3- السيد/ نايف حسن سالم المنصوري.

4- السيد/ خالد عبد الله مراد الرئيسي.

5- السيد/ فيصل علي جعفر النقبي.

6- السيد/ علي محمد راشد مسعود النقبي.

7- السيد/ عثمان علي عبود النقبي.

8- السيد/ خالد أحمد عبيد الحمادي.

على أن يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.