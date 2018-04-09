كهرباء وبلدية الشارقة تتعاونان لترشيد استهلاك المياه بالحدائق

الشارقة 24:

اجتمع فريق العمل المشترك بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة وبلدية الشارقة بهدف بحث الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في 58 حديقة عائلية ومتنزهات الإمارة، بالإضافة لدراسة معدلات الاستهلاك في الحدائق والاهتمام بالتوعية الارشادية وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية واستخدام المياه المعالجة في ري الزراعات، مما يساعد على تخفيف الطلب على المياه العذبة وتنشيط عملية التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وبحث فريق العمل المشترك الأسس والمعايير الخاصة بدراسة تفعيل أفضل الطرق لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة والمياه بالحدائق بنسبة لا تقل عن 30% من خلال وضع الخطط المستقبلية المناسبة والتقييم المستمر للأنشطة والفعاليات والمشروعات التي سيتم تنفيذها ونسب التوفير في الطاقة والمياه الناتج عن هذه الخطط وقد بدأ الفريق أولى اجتماعاته بمقر بلدية الشارقة بمنطقة المصلى.

واستعرض المهندس حسن عبد الرزاق مدير إدارة المشاريع بالبلدية الخطوات التي تم اتخاذها لترشيد الطاقة والمياه في الحدائق، مشيراً إلى أن التوجه الحضاري لحكومة الشارقة هو ليس فقط وجود حديقة في كل حي، وإنما تفعيل الحدائق لتكون نماذج مثالية للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بفعاليات وبرامج ثقافية ترفيهية متنوعة، وبرسائل هادفة تناسب كافة فئات المجتمع.

وأكد راشد المرزوقى نائب مدير إدارة الترشيد بالهيئة، ضرورة اتخاذ مجموعة أولية من التدابير للحد من استهلاك الطاقة والمياه بالحدائق ومن المقرر أن يكون هناك اجتماعاً شهرياً للفريق، بهدف الوقوف على مستجدات ومؤشرات التقدم في هذا الشأن.

وأوضح المرزوقي، أن الهيئة تسعى إلى ترشيد الطاقة والمياه في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق رؤية وأهداف الهيئة لعام 2020 وإيماناً من الهيئة بالعمل المشترك مع جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ومن أهمها بلدية الشارقة وتفعيل الاتفاق الذي تم بين سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة وسعادة ثابت سالم عبيد الطريفى مدير عام بلدية الشارقة بتشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية وكهرباء الشارقة لترشيد الطاقة والمياه بجميع الحدائق والمنتزهات العامة بمدينة الشارقة.

وضمت اللجنة من هيئة كهرباء ومياه الشارقة المهندسة غادة جمعة سالم مدير إدارة الترشيد، وراشد المرزوقي نائب مدير الإدارة وأحمد عبد الله المحضار رئيس قسم مراقبة الاستهلاك، والمهندس هيثم أحمد المقبالي رئيس قسم المساندة، والمهندس أحمد مصطفى مرعي، ومن بلدية الشارقة المهندس حسن عبد الرزاق مدير إدارة المشاريع، والمهندس محمد حسن الهاشمي، والمهندس حسن إبراهيم عبده، والمهندس ضياء محمود عريشة.