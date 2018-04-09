سلطان القاسمي يطلع على استراتيجية مجلس الشارقة للإعلام

محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الإثنين، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، رئيس وأعضاء مجلس الشارقة للإعلام.

واطلع سموه خلال اللقاء على استراتيجية مجلس الشارقة للإعلام والسياسة الإعلامية لإمارة الشارقة المتضمنة الرؤى والرسالة والقيم والأهداف التي تضمن لإمارة الشارقة أن تواصل حفاظها على مكانتها مثالاً يحتذى به للإعلام المسؤول ومركزاً لنشر وإدارة المعرفة، وبيئة متكاملة للإبداع والابتكار.

وناقش الحضور ما جاء في الاستراتيجية والسياسة، وبناءً عليه وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بضرورة التعامل مع كافة القضايا المطروحة والتي تشغل حديث الساعة بشيء من الحكمة بعيداً عن الإثارة ووفق النهج العام للإمارة.

كما اطلع سموه على مستجدات الخطط والمشاريع التطويرية في مجلس الشارقة للإعلام وكافة المؤسسات التابعة له والمتمثلة في مدينة الشارقة للإعلام ومؤسسة الشارقة للإعلام والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة، على جهود المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في إنجاح الدورة السابعة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، كما استلم سموه نسخة من توصيات المنتدى.

ووجه سموه، مؤسسة الشارقة للإعلام بالعمل على استهداف قطاعات أوسع من الجمهور في ظل ما تشهده الإمارة من أنشطة متنوعة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وفيما يتعلق بمدينة الشارقة للإعلام اطلع سموه على تطورات الأعمال في مشاريع البنى التحتية التي تخدم الشركات الإعلامية والاستثمارية.

حضر اللقاء الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام.