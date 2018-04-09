"الشارقة للعروس" ينطلق بأزياء مميزة في مايو المقبل

الشارقة 24:



أعلن مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، عن انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من معرض الشارقة للعروس، أحد أفخم معارض الزفاف وأكثرها تميزاً على مستوى المنطقة.



وينطلق المعرض تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مايو المقبل، بمشاركة علامات تجارية، من أرقى بيوت الأزياء والتجميل في المنطقة، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، يومياً من الساعة 4:30 عصراً، وحتى 11 مساءً.



ويحتضن معرض الشارقة للعروس مجموعة متميزة من عروض الأزياء، لتشكيلات مميزة من الفساتين وملابس المناسبات الجاهزة وعباءات الزفاف التي يقدمها نخبة من أشهر المصممين الإماراتيين والعالميين، إلى جانب تقديم سلسلة من الجلسات الحوارية، التي تعنى بكل ما يختص بالجمال والأناقة وكيفية العناية بالبشرة والصحة بالشكل الأمثل.



وقالت حنان المحمود مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "يطل معرض الشارقة للعروس في دورته الثالثة ليقدم لمحبي الأزياء والجمال والعاملين في عالم الموضة، مزيجاً متكاملاً بكل ما يختص بهذه المجالات، ويعرض لهم أحدث الصيحات، ولا يقف المعرض عند ذلك، بل يصاحبه تقديم مجموعة من الجلسات والورش التفاعلية التي تثري أفكارهم وتتناسب مع أذواقهم المختلفة، والتي كان لها دور كبير في إنجاح المعرض خلال الدورتين الماضيتين، حيث بات يمثل أحد أبرز المعارض المحلية في أجندة الفعاليات ذات الصلة بعالم الأزياء والجمال".



وأضافت المحمود: "يشكل المعرض فرصة قيمة أمام المقبلين على الزواج والعائلات، للاستفادة من خبرات المختصين بمختلف الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية، وتقديم النصائح لهم بكيفية التعامل مع الحياة الزوجية، وأبرز ما يترافق مع هذه المرحلة من تغيرات نفسية وفسيولوجية وطرق التعامل معها، لبناء أسرة سعيدة، انطلاقاً من سعي المعرض ليكون وجهة مميزة وحاضنة لكل ما تحتاجه المرأة".



ويستضيف المعرض سلسلة من الجلسات والندوات النقاشية، التي تقدم محتوى يثري خبرات الحضور بمختلف المجالات الصحية والجمالية، ويصاحب المعرض تنظيم "جوائز معرض الشارقة للعروس "2018، إلى جانب فعاليات متنوعة مثل دورات التجميل، وإرشادات لتصفيف أنواع الشعر المختلفة، ونصائح حول الصحة واللياقة، يقدمها نخبة من الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص.