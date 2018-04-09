"بلدية الشارقة" و"التغير المناخي" تبحثان تعزيز التعاون

الشارقة 24:



استقبلت بلدية مدينة الشارقة في مبناها الرئيسي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، والشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة وعدد من مدراء الإدارات في البلدية.



جاءت الزيارة بهدف تعزيز التعاون بين البلدية والوزارة والاطلاع على إنجازات الطرفين فيما يخص الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وتنفيذ أجندة الدولة واستراتيجيتها.



بدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "إن الوزارة ضمن استراتيجيتها لحماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية ودعم وتطوير القطاع الزراعي في الدولة بهدف تحقيق التنوع الغذائي تحرص على تعزيز العمل المشترك مع شركائها الاستراتيجيين، من جهات حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص، لتوحيد الجهود المبذولة بما يحقق معيار الاستدامة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً بمستهدفات "رؤية الإمارات 2021".



وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها بلدية الشارقة في قطاعات عدة تشمل حماية البيئة، ودعم القطاع الزراعي والمزارعين، وتوسعة مساحة الرقعة الزراعية والخضراء في الإمارة، بالإضافة إلى مستوى الإنجاز الذي وصلت إليه في مشروع إدارة النفايات، والدور الرقابي الفعال الذي تطبقه لضمان سلامة الغذاء.



من جانبه، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن إمارة الشارقة خطت خطوات ثابتة في تحقيق خطط الحفاظ على البيئة ودعم التوجهات البيئية وتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهوده الكبيرة في الحفاظ على البيئة والاهتمام بالزراعة والتشجير وإنشاء المحميات الطبيعية، وقد سارت البلدية نحو تحقيق هذه الرؤى وبذل كل الجهود والإمكانيات، وهو ما جعل الشارقة إمارة تزخر بالإبداع والجمال وتزداد فيها المسطحات الخضراء، وإمارة صحية غنّاء.



وناقشت الزيارة العديد من المحاور والمواضيع المشتركة التي تهم الجانبين، وتم التطرق للحديث عن أهمية الزراعة واستغلال المساحات الموجودة في الدولة من خلال أحدث الأساليب، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، فضلاً عن أهمية تضافر جهود القطاع الخاص في هذا المجال لتوفير أكبر قدر ممكن من المنتوجات الغذائية وزراعتها داخل الدولة.



كما ناقشت الجلسة أهمية الرقابة الغذائية التي تفرضها الوزارة لمراقبة المنتوجات التي تأتي من خارج الدولة والتأكد من صحتها وسلامتها، كما أن البلدية يتكامل دورها مع هذا الدور من خلال الزيارات التفتيشية التي تنظمها بشكل دائم لمراقبة السلع والمنتوجات الغذائية باعتبار صحة المستهلك أولوية لدى الدولة لا يمكن اغفالها.



وأعرب ثابت سالم الطريفي عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في الحفاظ على البيئة وتنفيذ استراتيجية الدولة فيما يخص البيئة والزراعة ومراقبة الأغذية، كما أنها تولي أهمية كبيرة في دعم جهود بلدية مدينة الشارقة، ومشاركتها مختلف الفعاليات البيئية، فالوزارة والبيئة تعملان ضمن منظومة واحدة وآليات عمل مشتركة تعزز من مكانة الدولة، وإمارة الشارقة بشكل خاص.



وقام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق يرافقه سعادة ثابت سالم الطريفي والشيخة شذا المعلا والمهندس حسن التفاق وعدد من مدراء الإدارات بجولة داخل مبنى البلدية، تم خلالها الاطلاع على الزوايا الخضراء المنتشرة في ممرات المبنى والتي صممت لكسر روتين العمل من خلال عقد الاجتماعات بها، وكذلك زوايا القراءة ومكتبة البلدية، والاطلاع على بعض الوثائق الخاصة للبلدية وتعود لأكثر من 100 سنة.