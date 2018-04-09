"بلدي دبا الحصن" يستعرض أدوراه المجتمعية مع "شؤون البلديات"

الشارقة 24:

في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المجالس البلدية ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عقدت الدائرة اجتماعاً تنسيقياً مع المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، في مقر المجلس البلدي.

أوضح سعادة سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الأدوار المنوطة لدائرة البلديات والدور التكاملي مع المجالس البلدية نحو تحقيق أفضل الخدمات لأبناء الإمارة.