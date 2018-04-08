اللواء الشامسي يهنئ ضابطاً حاز على درجة الدكتوراه

الشارقة 24:





هنأ سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، النقيب الدكتور جاسم بن جرش من منتسبي القيادة، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع تخصص علم الجريمة من جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مشيداً بحرصه على مواصلة تحصيله العلمي والحصول على أرفع الدرجات العلمية في أحد التخصصات الهامة التي تشكل أحد أهم ركائز العمل الشرطي والأمني.

وأكد اللواء الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تشجيع منتسبيها على التقدم العلمي والسعي للحصول على أفضل الدرجات العلمية وتقديم الدعم والمساعدة لجميع الراغبين في التقدم بمستوياتهم المعرفية والعلمية في كافة التخصصات الأكاديمية وخاصة المتصلة بمجالات عملهم والتي تسهم في ترقية الأداء الشرطي ورفع كفاءته.

من جانبه تقدم النقيب الدكتور جاسم بن جرش بالشكر لسعادة اللواء سيف الزري الشامسي والقيادة العامة لشرطة الشارقة لدعمهم اللامحدود واهتمامهم بمنتسبي القيادة وتشجيعهم الدائم للمتميزين، وإتاحة الفرصة أمامهم لمواصلة تحصيلهم العلمي، الذي يصب في مصلحة الوطن وخدمته.

وأوضح ابن جرش، أن دراسته العليا هدفت إلى التعرف على دور السياسات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التأهيل والإصلاح وفي المجال التشريعي والأمني والمجال الإجتماعي.