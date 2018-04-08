إدارة شرطة المنطقة الشرقية تكرم أصحاب المقترحات المطبقة

الشارقة 24:

كرم العقيد أحمد خميس المطوع نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أصحاب المقترحات المطبقة العاملين في الإدارة لعام 2017، ويأتي هذا التكريم حرصاً على تجسيد أهداف وزارة الداخلية وشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار، وتشجيع الموظفين على تبني الأفكار والمقترحات الجيدة التي تصب في تطوير العمل الشرطي، والحرص على توفير بيئة ملائمة تشجع على تبني الأفكار النيرة، وتقدير أصحابها وتكريمهم بما يتناسب مع قدراتهم ومدى مساهماتهم في تطوير الأداء الشرطي.

وقال العقيد أحمد المطوع نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة الشارقة تحرص على تكريم كل مجتهد ومتميز في عمله، وتقدر كل مبادرة أو مقترح من شأنه أن يسهم في النهوض بالعمل الشرطي الأمني للارتقاء بأدائها وتقديم أفضل الخدمات لأفراد الجمهور.

ودعا المطوع جميع العاملين والمكرمين إلى مضاعفة الجهود لمواصلة تحقيق التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، وزيادة المقترحات والأفكار البناءة التي تحقق التميز والإبداع، والتي بدورها تسهم في الارتقاء بالمنظومة الأمنية الشرطية، كما حث الجميع على تقديم الأفكار البناءة التي تسهم في النهوض بالعمل وتطبيقها على أرض الواقع.

وثمن المكرمون هذه الخطوة، واعتبروها دافعاً وحافزاً للعاملين لتقديم أفكار إبداعية ومقترحات إيجابية، تسهم في تطوير بيئة العمل وتعود بالنفع على المجتمع وأفراد الجمهور.