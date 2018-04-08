"الشارقة للخدمات الإنسانية" تنظم مؤتمرها العلمي 17 أبريل

الشارقة 24 – وام:

تنظم "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" مؤتمرها العلمي السنوي يومي 17 و18 أبريل الجاري تحت شعار " 5% ضمن نطاق التردد"، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمدينة.

وسيكون المؤتمر منصة علمية دولية يجتمع فيه الأشخاص الصم وضعاف السمع وأسرهم والعاملون معهم مع أصحاب القرار والخبراء والشركات المتخصصة لتسليط الضوء على أبرز القضايا والمشكلات التي تعترضهم واقتراح الحلول والمبادرات والاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية التي من شأنها تمكين الأشخاص الصم وضعاف السمع من حقوقهم والعمل على تعزيز مفهوم ثنائية الثقافة / ثنائية اللغة وزيادة فرص اندماجهم في مجتمعهم بشكل كامل غير منقوص وتفعيل دورهم ومكانتهم في مسيرة التنمية المستدامة لبلدانهم.

وأوضح الدكتور طارق بن صالح بن محمد الريس عميد شؤون الطلاب والأستاذ المشارك في قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية الذي سيترأس الجلسة الأولى للمؤتمر بهذه المناسبة أن مجال التربية الخاصة لقي اهتماماً أكبر وأوسع في الوطن العربي من حيث القوانين والأنظمة والبحوث والدراسات وجرى التوسع في الخدمات المقدمة وبرامج وأقسام التربية الخاصة والاهتمام الإعلامي ومن ضمن فئات التربية الخاصة التي حظيت بهذا الاهتمام فئة الأشخاص الصم وضعاف السمع ومن نماذج هذا الاهتمام الجهود المبذولة لتوحيد لغة الإشارة العربية وترجمة الأخبار إلى لغة الإشارة في الكثير من القنوات الإعلامية العربية.