طارق بن خادم: "التخطيط الاستراتيجي" دليل الموظف لتعزيز كفاءته

الشارقة 24:

شدد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، على أهمية تعزيز ثقافة التخطيط الاستراتيجي لدى موظفي الحكومة كونها الإطار الاسترشادي لكل موظف من أجل رفع جودة العمل بالجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية لإمارة الشارقة.

جاء ذلك على هامش بدء الدائرة تنظيم سلسلة دورات برنامج "التخطيط الاستراتيجي" الذي يقام تحت شعار "تقييم الأداء .. نماء وارتقاء" ويستهدف جميع موظفي حكومة الشارقة في جميع مدنها والمناطق التابعة لها، ويعنى برفع الوعي الوظيفي تجاه نظام تقييم الأداء، وصياغة الأهداف الذكية، والوصول بالموظفين إلى تحقيق الالتزام، والرضا الوظيفي، وأعلى مستويات الجودة في العمل الحكومي.

وأكد سعادته على أهمية تنفيذ هذه السلسلة التدريبية كونها تسلط الضوء على موضوع مهم جداً تعنى به قيادتنا الرشيدة وهو تعزيز كفاءة وإنتاجية رأس المال البشري، حيث يأتي تكثيف الجهود التثقيفية بالتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي دعى من خلالها موظفي حكومة الشارقة إلى الاجتهاد ورفع مستوى الأداء للارتقاء بمؤسساتهم وجهات عملهم إلى أعلى المستويات وبالتالي خلق بيئات عمل ملهمة ومصدرة للإبداع.

وأكد ابن خادم، أن حكومة الشارقة تولي رأس المال البشري الأهمية القصوى، فوضعت الموظف على رأس سلم اهتماماتها، ووفرت له كل سبل ومقومات النجاح والسعادة والرضا الوظيفي، انطلاقاً من إدراكها لأهمية دوره في تحقيق التنمية على كافة الأصعدة، واضعة ثقتها فيه وفي جهوده التي ترتقي بمستويات العمل والأداء، لتصل إلى المخرجات التي تطمح إليها من تحقيق التناغم بين الرفاه الوظيفي والإنتاجية، والارتقاء بالخدمات والعمل الحكومي.

وذكر ابن خادم، أن أهمية هذه السلسلة التدريبية تكمن في إيضاح الأدوار المنوطة بالموظفين، وإشعارهم بحجم وقيمة الأعمال التي يقدمونها، كما تحفزهم على المزيد من الإنتاجية كونهم الاستثمار الأول الذي تصب فيه الحكومة اهتمامها وجهودها ومواردها المادية، وهم المحرك الرئيس لكفاءة وفاعلية العمل الحكومي الذي تتميز به مدينة الشارقة.

وأوضح رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة تضع أهدافاً واضحة تتركز في تطوير كفاءة وإنتاجية الموظفين بحكومة الشارقة، وتعتمد على نظام تقييم الأداء كأداة فاعلة في حثهم على التقييم الذاتي لأعمالهم، ومرجعاً لإرساء فرص العدل والشفافية والمساواة بينهم، ومحفزاً للتطوير والتحسن المستمر، والإسهام بفاعلية في تخطيط المسار الوظيفي للموظف، وتعزيز فرص النمو والترقي الوظيفي، لينال بذلك الموظف القسط الوافي من العدالة والتحفيز، وتصب النتائج الإيجابية في مصلحة جميع شرائح الموظفين وتنعكس على أدائهم وإنتاجيتهم.