"الشارقة للوثائق والأرشيف".. للغد ذاكرة تحميه

الشارقة 24 - محمود سليم:

"التاريخ يعلم كل شيء بما فيه المستقبل"، كما يرى الشاعر الفرنسي لامرتين، وتُحدد الذاكرة العلاقة الحقيقية مع المكان.. هكذا يعتبرها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، كلمات ومقولات تتحدث عن أهمية الوثائق كـ "ذاكرة تحمي الغد"، وهو شعار هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في الشارقة.

8 سنوات خطتها الهيئة، منذ إنشائها كمركز للوثائق والبحوث في 2010، نحو توحيد وتطبيق نظام إدارة الوثائق والأرشيف للجهات الحكومية في الشارقة، وفقاً للمعايير العالمية، لتصل حالياً إلى حفظ ما يزيد عن 4.5 مليون وثيقة لأكثر من 15 جهة في الإمارة.

وخارطة طريق واضحة منذ البداية، تتحدث عنها أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف بالهيئة، والتي بدأت كلامها لـ "الشارقة 24"، بتعريف "أمانة الوثائق"، وهي مكان مؤمن ومهيئ بالكامل لحفظ عدد كبير من الوثائق الحكومية، وفقاً لمعايير الآيزو، مع إمكانية استرجاعها خلال أقل من 3 دقائق، من خلال نظام تتبع للوثيقة.

أمانة الوثائق:

تقول أسماء ناصر، "منذ بداية تعييني في 2012، وكل شيء واضح، نعرف الفئة المستهدفة من جهات حكومية، وأفراد مجتمع، وحتى الأشخاص خارج الدولة، خطوات الهيئة المستقبلية معروفة ومحسوبة من البداية، ومنها تأسيس معهد الشارقة للوثائق والأرشفة، وخطة إنشاء أمانة الوثائق، والتي تم تدشينها في 2014".

وتؤكد أسماء ناصر أن الهيئة تأخذ بعين الاعتبار أعلى المعايير في حفظ الوثائق، وتهتم بأدق التفاصيل: كالأرضيات المطلية بمادة معينة تمنع الرطوبة والحشرات، وسماكة الأرفف لتتحمل وزن الوثائق، وصناديق الحفظ، والإضاءة، حتى السيارة التي تنقل هذه الوثائق لها معايير خاصة، مضيفة "اطلعنا على أفضل الممارسات والتجارب في هذا الإطار داخل الدولة وخارجها".

وتشير مدير إدارة الوثائق والأرشيف، إلى أن فريقاً من الهيئة يتعامل مع وحداث الوثائق في الجهات الحكومية لتنظيم آلية العمل، وتحديد عمر الوثائق الحكومية، وأنواعها، ومتى تتحول من وثيقة إلى أرشيف، مؤكدة "الكيف أهم من الكم دائماً".

وتوضح أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، أن كثيراً من تاريخ الأمارة سواءً صور، أو وثائق توجد مع أشخاص داخل الإمارة وخارجها، "وثقوا كثيراً من تاريخنا، ونحن نحاول استرجاع هذه الوثائق"، مشيرة إلى أنه عندما تأتي طلبات للبحث عن وثيقة معنية سواء من أفراد، أو مؤسسات، يتم توفيرها لهم، وسيتم الانتهاء من برنامج إلكتروني للباحثين والجمهور قبل نهاية العام يمكنهم من خلاله الاطلاع على الوثائق.

وتختتم أسماء ناصر، تصريحاتها لـ "الشارقة 24"، بالحديث حول اهتمام الهيئة بتطوير العنصر البشري من خلال معهد الشارقة للوثائق والأرشفة، والذي تخرجت منه 3 دفعات، تضم كل واحدة من 20 إلى 30 شخصاً، ويهدف إلى تدريس القواعد الأساسية في مجال حفظ الوثائق.

- التاريخ الشفاهي:

للتاريخ أساليب عديدة في تدوينه وحمياته، أحد أهم هذه الأساليب هو التاريخ الشفاهي "الأحداث على لسان معاصريها، أو التاريخ المحكي"، كما يُعرفه أحمد السالمان، مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية في هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والذي تنقسم إدارته إلى ثلاثة أقسام: المعرفة، والبحوث والدراسات، والتاريخ الشفاهي.

يشرح السالمان، لـ "الشارقة 24"، ماهية أقسام أدارته، "قسم المعرفة": ويتضمن المكتبة المتخصصة التي تحتوي على 15 ألف عنوان متخصص في مجال التاريخ والوثائق، وتخدم قطاع التعليم، والباحثين، والكُتاب، والمؤلفين، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق البريطانية التي تتحدث عن دول الخليج، والإمارات، والشارقة.

ويشير إلى أن "قسم البحوث والدراسات"، معني بإعداد واستقطاب دراسات التاريخ عن الشارقة خاصة وعن دولة الإمارات على وجه العموم، ويمتلك حقوق نشر أكثر من 12 دراسة، أما القسم الثالث، فهو "التاريخ الشفاهي"، والمعني بمقابلة المُعمرين من أبناء الشارقة الذين عاصروا أحداث لم تدون في المصادر العلمية، حيث قال السلمان: "نبحث في تاريخ الشارقة سواء أماكن أو أحداث عن طريق من عاصروها، وفي 2017 فقط التقينا 16 شخصية".

ويوضح مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية، ألية التأكد من المعلومات المُستخرجة عبر التاريخ الشفاهي، عن طريق البحث عنها في المراجع الأجنبية أو العربية، وأيضاً من خلال مطابقتها مع رواية شخصين أخرين ممن عاصروا نفس الأحداث، مشيراً إلى أنه خلال 4 سنوات منذ إنشاء القسم، تمت مقابلة 50 شخصاً، وشارك القسم في مشروع السجل التاريخي لبلدية مدينة الشارقة، ويعمل حالياً على مشروعين: الأول خاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والأخر يتناول التعليم في الشارقة.

- وثائق نادرة:

يتحدث أحمد السالمان، مدير إدارة الدراسات والخدمات المعرفية بالهيئة، حول مجموعة من وثائق الأرشيف البريطاني، تتملكها الهيئة "لدينا 4 مجموعات.. نتكلم عن 50 مجلداً يتناولون تاريخ المنطقة، ودولة الإمارات، تكاد تكون من النوادر"، مشيراً إلى أن الإدارة تستهدف من خلال مبادرة تأهيل الباحثين أن يكون كل موظف فيها مؤهل لأن يكون باحثاً في تاريخ الشارقة أو الدولة.





- العنصر البشري:

ومن جانبها تشير حصة بورقيبة، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إلى أهمية تطوير العنصر البشري، مشيرة إلى أن الإدارة تعمل على تطوير الأداء المؤسسي وإعداد خطة الهيئة، ومتابعة الأعمال، وقياس مستوى جودة الأداء الوظيفي، بالإضافة لتطوير المشاريع والبرامج، ونشر روح التميز والريادة في نفوس الموظفين لتشجيعهم على الارتقاء.

وتوضح بورقيبة، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تتطلع ضمن خطتها الاستراتيجية أن تكون مرجع الشارقة لتقديم مواد وثائقية، وخدمات أرشيفية، ومعرفية، وبناء نظام موحد لإدارة الوثائق الحكومية، وجمع أرصدة الأرشيف العام والخاص، وتطبيق أفضل الممارسات لحفظ ذاكرة الشارقة، وإثراء شغف المجتمع.

وتُحدد أهداف الهيئة في 6 أهداف رئيسية، على رأسها: توحيد وتطبيق نظام إدارة الوثائق والأرشيف للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وفقاً للمعايير العالمية، وجمع أرصدة أرشيف الإمارة الشارقة، والدولة، وحفظها، وإتاحتها للمجتمع، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر البشرية، وتوفير بيئة عمل سعيدة ومبتكرة ومحفزة.

وتُكمل مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، أهداف الهيئة، متحدثة عن أهمية ريادة تقديم الخدمات، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وتعزيز مجالات التعاون مع الجهات الحكومية، والشركاء الاستراتيجيين، والمجتمع لتنمية مستدامة، مشددة على أهمية نشر وترسيخ الوعي المعلوماتي الأرشيفي والتاريخي للمجتمع.

وتُشدد حصة بورقيبة، على أن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف تبذل جهوداً حثيثة في نشر الوعي الثقافي والتاريخي لإمارة الشارقة من خلال إطلاق العديد من الفعاليات والمبادرات، ومن أهمها، مبادرة السجل التاريخي، والتاريخ الشفاهي، واللذان تم تناولهما أعلاه، ومبادرة "من الذاكرة"، موضحه أن "هذه المبادرة تهدف إلى توثيق أحداث إمارة الشارقة بشكل خاص، والإمارات عموماً من خلال جمع الصور، والمعلومات التاريخية، وإتاحتها للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي توثيق الأحداث والوقائع والمناسبات والشخصيات البارزة في التاريخ، ونشر المعلومات، بهدف إثراء شغف المجتمع بتاريخ الشارقة والإمارات.

وينشر "الشارقة 24" بشكل متتابع مجموعة من الموضوعات تتناول جهود المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، والمسؤولين فيها، لإبراز جهود هذه المؤسسات في خدمة المجتمع بإمارة الشارقة، والدولة.