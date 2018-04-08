سلطان القاسمي يزور فعاليات ملتقى الشارقة للخط

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الشارقة للخط والذي يقام بتنظيم من دائرة الثقافة خلال الفترة من 2 أبريل ولغاية 2 يونيو من العام الجاري تحت شعار "جوهر".

حيث استهل سموه زيارته لدى وصوله لساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة التي تضم جانب من فعاليات الملتقى وبعض معارضه بجولة في متحف الشارقة للخط الذي احتوى على معارض شخصية وجماعية للفنانين والخطاطين يعرضون من خلاله تجاربهم الفنية في مختلف أنواع الاتجاهات الخطية الحديثة والفنون، ويقدمون ملامح الابتكار والتعدد التقني والأساليب الفنية، والتجارب الخطية المعاصرة في التشكيل.

عرج بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة إلى دار الندوة حيث ألتقى بالضيوف المكرمين والمشاركين في الملتقى وتبادل معهم الأحاديث حول مستقبل الخط العربي وتطلعاتهم للنهوض بهذا الفن الأصيل مستعرضين تجاربهم ومقدمين شكرهم وثناءهم لسموه على ما يتفضل به من مبادرات ومكارم لهذا الفن وللقائمين عليه.

كما توقف صاحب السمو حاكم الشارقة في المعرض المقام لمنتسبي جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية واستمع من المشاركين فيه إلى شرح واف حول الأعمال الفنية ومعانيها ودلالاتها ومضامينها والتي أبدعتها أنامل إماراتية باحترافية عالية، ووجه سموه بضرورة الاهتمام بهذا الجيل من الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم وإبداعاتهم بابتعاثهم لدراسة الخط العربي وفنونه.

واختتم سموه زيارته للملتقى بجولة في مركز الشارقة لفن الخط العربي والذي ضم معرضاً اشتمل على عدد من إبداعات الفنانين المشاركين في الملتقى التي عكست اتجاهات مختلفة في فن الخط، مستعرضين من خلال أعمالهم جوانب إبداعية تعبر عن ثقافات متنوعة.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته عدد من الإهداءات التي تنوعت بين أعمال فنية للوحات في الخط العربي وبعض الكتب العلمية التي تقدم دراسات أكاديمية حول فن الخط العربي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يقام في كل من ساحة الخط بمنطقة قلب الشارقة، ومتحف الشارقة للفنون والجامعة القاسمية وواجهة المجاز المائية ويضم 200 فعاليةٍ بينَ معرضٍ وورشةٍ ومحاضرةٍ فضلاً عن الندوة الدولية، و500 عمل فني، ويستضيفُ 227 مشاركاً من مختلف دول العالم.

رافق سموه خلال زيارته وجولته كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وسعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة عبد العزيز عبد الرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وضيوف الملتقى والفنانين المشاركين فيه وعدد من المسؤولين والمشرفين منظمي الملتقى من موظفي دائرة الثقافة.