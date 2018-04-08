عبق الماضي يفوح في ثنايا الشارقة

الشارقة 24:

تستعد البطائح لاستضافة أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16 تحت شعار "بالتراث نسمو"، تحت مظلة معهد الشارقة للتراث، خلال الفترة من 18 -21 إبريل، حيث سيكون الافتتاح الرسمي للأيام التراثية يوم الأربعاء الموافق 18 إبريل في القرية التراثية بالبطائح.

صرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح: "أن البلدية تواصل الإعداد والترتيب لاستضافة أيام الشارقة التراثية بالقرية التراثية في البطائح، تحت مظلة معهد الشارقة للتراث بالشارقة".

وضعت بلدية البطائح عبر اللجنة العليا المنظمة لاستضافة أيام الشارقة التراثية برنامجاً شاملاً يستعرض تراث الأجداد ويرسخ الموروث الشعبي والثقافة التاريخية لدى أهالي المنطقة والزوار، وتم اعتماد عدد من الفعاليات التراثية والتاريخية والثقافية والفنون الشعبية، حيث ستضم القرية التراثية أيضاً الجناح التراثي "ذاكرة الوطن" يستعرض فيه الصور و الوثائق التاريخية وصور للقائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في رحلة عبر عبق الماضي العريق، بالإضافة إلى جناح الحرف اليدوية وعرض للصناعات اليدوية التي تميز و اتقن فنون صنعتها الأجداد وتتوارث من جيل إلى جيل للحفاظ على تلك الحرف اليدوية.

وقال الطنيجي: "إن أيام الشارقة التراثية ستكون ملهمة لنا جمعياً، و أيام نعيش معها ونسترجع عبق الماضي وطريقة عيش الأجداد من خلال جناح البادية الذي سوف يكون بمثابة عرض حي لأسلوب الحياة في البادية، و أيضاً جناح البحر ليأخذنا في رحلة عبر تاريخ الأجداد في صيد اللؤلؤ و الرحلات البحرية و صناعة القوارب و الليخ والشاشة والموروث الشعبي من حكايات الصيد، بالإضافة إلى المتحف التراثي والمقهى الشعبي لتعزيز السنع الإماراتية في الضيافة والأكلات الشعبية والذي سوف يخصص لقناة الوسطى من الذيد لعمل برنامج يومي لمدة 3 أيام مع الجمهور و الزوار بعنوان "سوالف أول" و برزة حريم و مطبخ بدو، وفقرات فنية تراثية متنوعة و مسابقات و جوائز يومية تقام على مسرح القرية التراثية، وأيضاً جناح الترفيه و السعادة، يضم ألعاب الأطفال و الألعاب الشعبية وسينما الأطفال وهدايا و مفاجآت للزوار، بالإضافة إلى ركن الجهات الحكومية الذي يقدم المحاضرات التوعوية المجتمعية و الإنسانية لترسيخ أهمية العمل التطوعي و الإنساني وأعمال الخير، مثل القيادة العامة لشرطة الشارقة والشرطة المجتمعية و شخصية الشرطي الصغير المحببة إلى الأطفال، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية فرع البطائح، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ومراكز أطفال الشارقة بالوسطى، و نادي الشارقة للصقارين، و جامعة الشارقة عشائر الجوالة، و سفراء الإيجابية، ودائرة الخدمات الاجتماعية فرع البطائح، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث التراثي".

أعرب الطنيجي عن شكره وتقديره إلى سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية على الدعم والتعاون الكامل، وإلى سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشريك الاستراتيجي لبلدية البطائح، وسعادة إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية على التعاون والمتابعة.

وأشاد الطنيجي بالرعاة الرئيسيون لأيام الشارقة التراثية بالبطائح وهم شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، العربية للطيران، وكبر كي، وعيون المها، وإلى الشركاء الإعلاميون وهم الموقع الإلكتروني الشارقة 24، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وقناة الوسطى من الذيد، وجريدة الخليج.