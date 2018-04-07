ميناء خورفكان يستقبل أكبر سفينة شحن حاويات بالعالم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

استقبل ميناء خورفكان البحري، يوم السبت، السفينة الفرنسية "CMA"، أكبر سفينة في العالم لشحن الحاويات، في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث لم تسبق للسفينة العملاقة أن زارت موانئ المنطقة والشرق الأوسط.

وقال طارق الحمادي مدير الشؤون الأمنية والإدارية في الميناء: إن السفينة الفرنسية حطت رحالها في الميناء ظهر السبت، قادمة من بلجيكا عبر الممر الملاحي لقناة السويس المصرية، على أن تستأنف رحلتها إلى ماليزيا لاحقاً.

وأوضح الحمادي في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، أن إدارة الميناء وطواقم العمل بالتعاون مع شركة غلفتينر، باشرت العمل في تفريغ نحو 7 آلاف حاوية، من حمولة السفينة التي تتسع لما يزيد عن 20 ألف حاوية.

ووصف الحمادي الزيارة الأولى من نوعها للميناء، بالهامة للغاية حيث تعد إنجازاً جديداً يضاف لسجل ميناء خورفكان الحافل بالإنجازات، والذي بات يحتل مكانة رائدة ومرموقة على المستويين الشرق أوسطي والعالمي.

واعتبر مدير الشؤون الأمنية والإدارية في ميناء خورفكان، أن زيارة أكبر وأضخم سفينة في العالم للميناء، لها دلالات قاطعة على السمعة العالمية التي حققها ميناء خورفكان، بوصفه يتمتع بمعايير جودة عالمية في الأمن والسلامة وسرعة المناولات في الشحن والتفريغ، وقد حطم الميناء أرقاماً قياسية في هذا السياق.

وبارك طارق الحمادي للقيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، هذا الإنجاز الذي يعزز من مكانة الميناء التجارية، كما له انعكاسات وإسهامات اقتصادية وسياحية مستقبلية على مدينة خورفكان بشكل عام، حسب قوله.

وختاماً ثمن الحمادي جهود ودعم إدارة دائرة موانئ الشارقة اللامحدود لميناء خورفكان، ورفده بأحدث التقنيات اللازمة عالمياً، ومنها رافعات الجيل الرابع، مما كان له الدور الأبرز في التميز والتطور اللافت الذي يحققه الميناء بشكل مستمر.