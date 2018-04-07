شرطة الشارقة تطلق خدمة "السيارات الصديقة للبيئة"

الشارقة 24:



قامت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بشراكة مع "الفطيم للسيارات"، بإدخال سيارات صديقة للبيئة، في خدمات فحص السائقين، وتأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، في جعل الطرق أكثر أماناً، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي .



وأكد المقدم حميد سعيد الجلاف، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، أن شرطة الشارقة تتطلع إلى استشراف المستقبل بإطلاقها للسيارة الهجينة التي تعمل بالكهرباء والوقود معاً، مما يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية في طرقاتنا، والحد من التلوث البيئي، وتتميز المركبة بأنها اقتصادية من حيث تكلفة التشغيل .