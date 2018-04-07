سوق الجبيل بالشارقة يختتم فعاليات "استراحة الربيع"

الشارقة 24:



بالتزامن مع بدء فصل الربيع، والإجازة المدرسية القصيرة، نظم سوق الجبيل بالشارقة، فعالية "استراحة الربيع" خلال الثالث من أبريل الجاري، من الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة، والسابع من الشهر نفسه، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.



ويعد السوق أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.



وتضمنت الفعاليات تنظيم عدد من ورش العمل المختلفة، بالإضافة إلى منطقة للعب الأطفال، والرسم على الوجه، ومنطقة للتلوين، إضافة إلى بعض الشخصيات المرحة.



وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "سُعدنا بتنظيم هذه الفعالية العائلية التي تحتفي بموسم الربيع، وقدمنا من خلالها العديد من النشاطات التي تعكس أهمية السوق، حيث تسعى إدارة السوق إلى تنظيم فعاليات متنوعة دائماً ليتجاوز سوق الجبيل الدور التقليدي للأسواق التجارية في المنطقة، ويتحول إلى وجهة عائلية متكاملة، تتيح لأفراد الأسرة كافة حضور العديد من الفعاليات التي تجمع بين المتعة والمرح والتسوق".