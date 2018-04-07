كهرباء الشارقة تستعرض مشروعاتها المستقبلية ضمن "ملتقى البنوك 3"

الشارقة 24:



نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ملتقى البنوك الثالث بحضور ممثلي 35 بنكاً ومؤسسة مالية، وبمشاركة أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً في الشؤون المالية، بهدف دعم العلاقات الاستراتيجية والتعاون في تنفيذ رؤية واستراتيجية الهيئة المستقبلية.



وتم خلال الملتقى استعراض 7 ورقات عمل، تضمنت السياسات المالية للهيئة والمشاريع والخطط المستقبلية في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ورؤية واستراتيجية الهيئة والمبادئ الأساسية للهيئة والتطور التقني الذي تشهده وأحدث الإجراءات في مجال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وجلسة حوارية حول التحديات والفرص في الأسواق المالية وعلى هامش الملتقى تم تنظيم معرض شارك فيه أكثر من 30 شركة عالمية إضافة لبنوك ومؤسسات مالية لاستعراض الخدمات والتيسيرات التي تقدمها للقطاعات المختلفة.



وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن هذا الملتقى يأتي ضمن خطة الهيئة لدعم العلاقة مع المؤسسات المالية من خلال عقد سلسلة من الملتقيات والاجتماعات والمؤتمرات التي تركز بشكل أساسي على عدد من المحاور، أهمها التعريف بالهيئة وخطط التطوير والمشروعات وتوضيح رؤية الهيئة، واستراتيجيتها وأهدافها، وتبادل الآراء وإتاحة فرصة للنقاش المفتوح بين الطرفين، حول أحدث المستجدات الإقتصادية والاستثمارية.



وتضمنت جلسات الملتقى استعراض 7 ورقات عمل، الأولى قدمها سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، عن الاستراتيجية العامة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وخطة التطوير التي تنفذها في مختلف المجالات وتبسيط العمليات الإدارية من خلال تسهيل الإجراءات وانجاز الإجراءات في مكان واحد، والتحول الذكي في تقديم الخدمات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية للهيئة، وشفافية العمليات المالية.



ثم استعرضت سيدة كنزويل فاطمة، الرئيس التنفيذي للمعرفة بالهيئة، الأسس المعرفية والثقافية بالهيئة، والتي تساهم في الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية للموظفين.



وتناول توم كوكزورا مدير مكتب إدارة القروض في المالية المركزية بالشارقة، نظرة عامة حول الإجراءات المالية في الدولة وإمارة الشارقة.



وفي ختام الملتقى تم تكريم أفضل الجهات المشاركة، والمتميزين والشركاء الاستراتيجيين في المجال المصرفي، ومنحهم دروعاً تذكارية.