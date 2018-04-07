"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تفتتح مسجدي "القرائن 2" و"الفلاح"

الشارقة 24:



افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد الإمام أبو الفرج ابن الجوزي بمنطقة القرائن 2، ومسجد الإمام الشاطبي بمنطقة الفلاح الزراعية، وذلك ضمن استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، بحضور سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعدد من مسؤولي الشؤون الإسلامية والمتبرعين والقاطنين.



وقد بني مسجد الإمام ابن الجوزي على مساحة أرض إجمالية تبلغ 2242 متراً مربعاً، تضم المصلى والمرافق الملحقة به، من الميضأة ودورات المياه ومواقف السيارات، وسكن للإمام، ويتسع المسجد لنحو 300 مصلٍ من الرجال والنساء.



وبني مسجد الإمام الشاطبي بمنطقة الفلاح الزراعية، على نفقة أحد المحسنين من قاطني المنطقة، ويتميز بطراز معماري إسلامي.

وقد كرم مدير الشؤون الإسلامية، المتبرع ببناء مسجد الإمام الشاطبي، داعياً الله تعالى، أن يجزيه خير الجزاء على ما قدم.