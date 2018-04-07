سامي يوسف يرسم بصوته لوحة موسيقية تراثية على مسرح المجاز بالشارقة

الشارقة 24:

شهدت الأمسية الغنائية التي أحياها الفنان البريطاني العالمي سامي يوسف الجمعة، على خشبة مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تفاعلاً موسيقياً كبيراً من قبل الجمهور الذين شاركوا الفنان العالمي في غناء أشهر إصداراته التي تميزت بتنوعها واختلاف خلفيتها الثقافية، مما أضاف بعداً ثقافياً على موسيقى سامي يوسف، حيث حث سامي يوسف جمهوره على المشاركة والتفاعل معه حتى ترسخ الأمسية في ذاكرتهم للأبد.

وشارك الفنان سامي يوسف، جمهور مسرح المجاز الذي قدم من جميع أطراف العالم، بتوليفة من روائع إنتاجه الفني، التي حصدت جمهوراً عالمياً واسعاً على مدى مسيرته الفنية الطويلة.

وقدم سامي يوسف وفرقته الموسيقية المتميزة، إلى جانب فرقة "القوالي الهندية"، أشهر موسيقاه ومعزوفاته مثل "الفجر"، و"المعلم"، و"أمي"، و"مولانا"، و"يا نبي"، و"حسبي ربي"، و"أسماء الله"، و"يا رسول الله"، و"يا مصطفى"، و"يا حي يا قيوم".

وعبر الفنان البريطاني عن سعادته وفخره بالوقوف على خشبة مسرح المجاز، المسرح الذي وصفه بالاستثنائي في تصميمه.

وقال سامي يوسف: "أنا سعيد بهذه الفرصة التي سنحت لي بالوقوف على مسرح المجاز في الشارقة، في هذه الإمارة الجميلة، التي أصبحت، بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سباقة في الحفاظ على التاريخ والموروث الثقافي ودعم الفن والفنانين وتشجيعهم."

وعن موسيقاه، قال سامي يوسف بأنها تراث يمتد عبر القارات، من الصين إلى الأندلس وما بينهما، حيث أن أغلب مؤلفاته لها جذور في تركيا، وخراسان، وبلاد العرب، وإيران، والهند، وعلى الرغم من هذا التنوع والاختلاف، إلا أن هناك قالباً مشتركاً يوحد هذا التراث ويصونه.

وفي ختام الحفل، كرم سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفنان سامي يوسف، وشكره على أدائه المتميز الذي أحيا به مسرح المجاز وأمتع به جمهور المسرح.

ويختتم مسرح المجاز التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، جدول أمسياته الغنائية، بالفنان العالمي كريس دو بيرغ في 20 أبريل.