استشاري الشارقة يُحقق أمنيات أيتام "التمكين" بأداء العمرة

الشارقة 24:

غادر وفد من أيتام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مطار الشارقة الدولي، يوم الخميس، متوجهاً إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة .

وتأتي مغادرة الوفد، الذي يتكون من 12 يتيماً مع ذويهم، في إطار مبادرات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في "عام زايد"، بالتعاون مع العربية للطيران، وهيئة مطار الشارقة الدولي، لتحقيق أمنيات عدد من الأيتام، بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وزيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، خلال 4 أيام، تحت شعار "فرحة يتيم".

وكان في مقدمة مودعي الوفد، سعادة أحمد حسين بوكلاه، وسعادة محمد سالم بن هويدن، وسعادة محمد عمر الدوخي، أعضاء المجلس الاستشاري، إلى جانب ممثلين من العربية للطيران، وهيئة المطار، ومؤسسة التمكين.

وأكدت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، أهمية تعزيز المبادرات في عام زايد، والاهتمام بشريحة الأيتام، وتعزيز الشراكة بين مختلف المؤسسات والجهات الحكومية، مشيرة إلى أن المبادرة، تضمنت تحقيق أمنيات الأيتام.

بدوره، أكد سعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة المطار، أن مبادرة تحقيق أمنية أيتام الشارقة، تأتي ضمن المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تحرص الهيئة على المشاركة فيها، لدعم أواصر المجتمع، وتزامناً مع "عام زايد".

من جانبها، أعربت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، عن تقديرها لمبادرة المجلس الاستشاري لعام زايد، مشيرة إلى أن المبادرة فتحت أبواب السعادة لأيتام التمكين، ورسمت أبعاداً مثمرة لتعاون مميز بين المؤسسات والهيئات الحكومية.

من جانبه، أشار عبد الرحمن بن طليعة مدير الشؤون التنفيذية في العربية للطيران، إلى حرص الشركة على القيام بدور فاعل في "عام زايد" وتحقيق أمنية أيتام مؤسسة التمكين بأداء مناسك العمرة.