حاكم الشارقة يواصل تقبل العزاء بوفاة الشيخ أحمد القاسمي

الشارقة 24 - أحمد سالم البيرق:

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء الجمعة في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقبل العزاء بوفاة المغفور له "بإذن الله تعالى"، الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة.

حيث تقبل أصحاب السمو الشيوخ العزاء، من الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة، وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين لدى الدولة، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات الإسلامية والعربية، وأعرب جموع المعزين عن بالغ حزنهم وخالص تعازيهم ومواساتهم، متضرعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموهم، الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين في الدوائر المحلية والاتحادية.