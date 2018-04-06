250 طفلاً يستفيدون من برامج كهرباء الشارقة للتوعية بترشيد الاستهلاك

الشارقة 24 – وام:

اختتمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بالتعاون مع إدارة مراكز أطفال الشارقة، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فعاليات برنامج التوعية بترشيد استهلاك الطاقة والمياه، في 5 مراكز بمدينة الشارقة تضم الحيرة، والخالدية، ومغيدر، والرقة، وحلوان وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 250 طفلاً، تراوحت أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة من البنين والبنات، وذلك خلال إجازة المدارس.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز مشاركة الأطفال وطلاب المدارس في قضايا حماية البيئة، وغرس ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه لديهم منذ الصغر، باعتبارهم أجيال المستقبل الذين يعتمد عليهم المجتمع، في استمرار مسيرة النهضة والازدهار.

وأوضحت موزة بن دخين، رئيس قسم التوعية والتثقيف، أن الإجازة من المدارس تعتبر فرصة تم استغلالها لتقديم برنامج تثقيفي ممتع وترفيهي للأطفال المنتسبين، حول اساليب وأسس ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث يهدف برنامج إدارة الترشيد إلى استهداف الفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً لتأهليهم وتنمية مهاراتهم ليساهموا في مسيرة الاستدامة.