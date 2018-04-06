سلطان القاسمي يتقبل التعازي بوفاة الشيخ أحمد القاسمي

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الجمعة في قصر البديع، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى- الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، من معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين، ومن المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، مقدمين خالص تعازيهم ومواساتهم، راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموهم، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأنجال الفقيد الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، والشيخ سالم بن أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري وعدد من المسؤولين في الدوائر المحلية.