حاكم الشارقة وسلطان بن محمد يتلقيان برقيات تعزية من ملك السعودية وولي عهده

الشارقة 24 – واس:

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الخميس، برقية عزاء ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.

وقال الملك سلمان في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون" .

كما تلقى سموه، برقية عزاء ومواساة مماثلة، من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.

وقال الأمير محمد بن سلمان في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تلقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يوم الخميس، برقية عزاء ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.

وقال الملك سلمان في البرقية: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة تعازينا ومواساتنا، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما تلقى سموه، برقية عزاء ومواساة مماثلة، من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي.

وقال ولي العهد السعودي: "علمنا بنبأ وفاة شقيقكم الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي، رحمه الله، ونبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة أحر التعازي، وصادق المواساة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".